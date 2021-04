Les épisodes de la finale The Falcon and the Winter Soldier présenteront un nouveau personnage surprise de MCU

Emily VanCamp est ravie que les fans de Marvel Cinematic Universe voient les deux derniers épisodes de Le faucon et le soldat de l’hiver. Les rumeurs tournent autour d’une introduction surprise dans l’épisode 5 depuis des semaines maintenant, et VanCamp était plus qu’heureux de jeter de l’huile sur ces rapports non confirmés dans une interview. Les fans de MCU se sont lassés des rapports de spoiler lourds après le dévoilement de Disney + WandaVision. Chaque semaine, il y avait de plus en plus de rumeurs sur d’énormes personnages faisant leurs débuts dans la série sauvage, y compris des membres de la X Men et même Méphisto, bien qu’ils ne se soient jamais matérialisés.

Dans une nouvelle interview, Emily VanCamp a parlé de son retour au MCU en Le faucon et le soldat de l’hiver. Au cours des derniers jours, les fans ont remis en question certaines rumeurs sur l’apparition d’un personnage surprise, ce que VanCamp semble tout savoir. « J’ai certainement entendu quelques théories [about The Falcon and the Winter Soldier]», a taquiné l’actrice. Elle a continué et a dit ceci à propos d’une possible surprise dans les deux derniers épisodes.

« En tant que membre de la série, je suis toujours surpris par les choses aussi et je pense que c’est génial qu’il y ait des théories qui tournent autour. Je suis ravi que les gens voient tous les nouveaux personnages qui sont encore à venir dans la série. »

Le faucon et le soldat de l’hiver L’écrivain Malcolm Spellman a également taquiné les fans de MCU sur ce à quoi ils peuvent s’attendre dans les prochains épisodes, notant que l’épisode 5 est le moment où les choses «deviennent réelles». Selon les rapports, l’épisode 5 présentera un personnage Marvel qui n’a pas encore été présenté à l’écran. En outre, on pense que ledit personnage n’a pas de rôle dans les projets à venir de la phase 4. Quant à savoir qui est le personnage, cela n’est actuellement pas clair.

Le rapport original vient de Slash Film, qui affirme également qu’un acteur bien connu assumera le rôle mystérieux dans Le faucon et le soldat de l’hiver épisode 5. Le point de vente poursuit en disant qu’ils croient que Malcolm Spellman a taquiné la grande révélation depuis le début de l’émission. Finira-t-il par être l’identité du mystérieux Power Broker? Les fans de MCU tentent de comprendre cette identité depuis des semaines maintenant, bien qu’une théorie technologique prétende que le personnage pourrait être juste sous notre nez, grâce à l’utilisation de produits Apple sur la série.

Le faucon et le soldat de l’hiver a été léger sur des révélations massives et s’est plutôt concentré sur les deux personnages principaux. La série a été une longue aventure d’action depuis sa première et les choses se préparent à arriver à un point critique avec les deux derniers épisodes en route. Les fans de MCU obtiendront-ils une révélation satisfaisante? Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir ce que Marvel Studios a décidé de faire avec les scénarios finaux. L’interview d’Emily VanCamp a été réalisée à l’origine par IGN Brésil.

