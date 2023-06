Les entreprises savent déjà comment calmer la colère du retour au bureau : travaillez « d’où vous voulez » en été

HP Enterprise ProLiant MicroServer Gen10+ v2 serveur Ultra Micro Tower Intel® Xeon® 2,8 GHz 16 Go DDR4-SDRAM 180 W

Vous possédez un petit espace de travail, travaillez chez vous ou dirigez une petite entreprise avec filiales, et vous cherchez une solution personnalisée pour votre bureau ? Le serveur HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 est un serveur dentrée de gamme économique, compact et puissant, que vous pouvez personnaliser pour bénéficier de capacités cloud sur site ou hybrides.<br/>Il est aussi compact que la version précédente et peut être positionné à plat ou à la verticale en fonction de votre espace.<br/>Les processeurs Intel® Xeon® E et Pentium® Gold offrent des performances de calcul ainsi quune gestion de la sécurité et une gestion à distance dans le serveur, grâce à la technologie HPE iLO Silicon Root of Trust de HPE iLO.<br/>Outre les autres améliorations apportées (comme les quatre ports NIC 1 GbE embarqués et lUSB 3.2 Type A 2e génération), le serveur HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 fait rapidement oublier sa taille réduite.<br/><br/><b>Caractéristiques</b><br/><br/><b>Désormais plus compact, plus polyvalent et plus puissant</b><br/>- Le serveur HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 mesure 4,68 pouces (11,89 cm) et peut être positionné à lhorizontale ou à la verticale en fonction de lespace disponible chez le client.<br/>- Optimisé par quatre curs maximum dans le processeur Intel® Xeon® E et jusquà 64 Go de mémoire DDR4 ECC UDIMM à 3 200 MT/s, il offre des performances supérieures aux applications des petites entreprises.<br/>- Les fonctionnalités standard et essentielles (en option), mais aussi la surveillance, la restauration et la maintenance à distance HPE iLO 5 sont désormais disponibles.1 Prise en charge grâce à linstallation dun kit dactivation HPE iLO (en option) incluant un port dédié iLO.<br/>HPE InfoSight et HPE OneView sont également pris en charge.<br/>- Quatre ports réseau intégrés répondent aux besoins réseau des petites entreprises.<br/>Les cartes stand-up 1 GbE, 10 GbE BASE-T et SFP+ (en option) sont prises en charge en cas de besoins plus élevés.<br/><br/><b>Innovations en matière de sécurité</b><br/>- Le serveur HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 est lun de nos serveurs conformes aux normes de lindustrie, doté des principaux microprogrammes ancrés directement dans la puce en silicone et dune solution de sécurité intégrée dans le cycle de vie du serveur, dès la Silicon Root of Trust.<br/>- La reprise sécurisée permet de revenir à la dernière version du microprogramme du serveur dont la stabilité est avérée ou de rétablir les paramètres d'usine après la détection de code compromis.<br/>- Des options de sécurité supplémentaires sont disponibles avec Trusted Platform Module (TPM), qui empêche tout accès non autorisé au serveur et stocke en toute sécurité les artefacts utilisés pour authentifier le serveur.<br/><br/><b>Facilité de déploiement et Services inégalés dans l'industrie</b><br/>- Le serveur HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 est livré avec un ensemble complet de services de HPE Pointnext...