Les entraîneurs de ‘The Voice’ révèlent des conseillers pour la nouvelle saison – voir la programmation

New Era Casquette Nfl The League Baltimore Ravens Otc One Size Black

Pas besoin de visiter la Tour de Londres pour voir les corbeaux : ils seront sur le terrain et sur votre écran toutes les semaine durant la nouvelle saison de la NFL. Rejoignez les Baltimore Ravens avec cette casquette officielle identique à celle portée sur le terrain par les joueurs.Caracteristiques: - Logo tête d´oiseau officiel des Baltimore Ravens brodé sur le devant- Profil 9FORTY entièrement réglable- Couronne contourée ajustée et visière incurvée- Étiquette tissée ornée de l´inscription de l´équipe sur la fermeture Velcro- Drapeau New Era blanc brodé sur le côté gauche.Specifications: - Tissu 100 % polyester dans le noir officiel des Ravens