Les entrailles de la mer regorgent de mystères et ce robot doux capable de nager librement à 3244 mètres de la surface veut aider à les résoudre

Les profondeurs de la mer sont avant tout une inconnue. Une immense étendue de la surface de la terre qui reste inexplorée simplement parce que nous ne savons pas trop comment le faire. Nous savons descendre au fond de la mer et nous savons construire des conteneurs rigides remplis de systèmes de compensation pour survivre aux pressions extrêmes que nous subissons. Cependant, cela ne suffit pas.

Et ce n’est pas parce que, au fond, ils sont que: boîtes blindées maladroites avec un tas de capteurs. Comparées aux créatures des grands fonds comme les méduses, elles ressemblent à une technologie du XIXe siècle avec un faux semblant. Tiefeng Li et son équipe ont dû penser à quelque chose de similaire.

Au fond de la mer

Le résultat est un robot doux, autonome et sans fil conçu pour fonctionner avec succès dans les profondeurs de la fosse des Mariannes et qui a déjà montré qu’il peut nager librement à 3224 mètres sous la surface de la mer. Inspiré par la structure des poissons visqueux qui vivent dans ces environnements.

Cela signifie que, contrairement aux autres robots de ce type qui dépendent d’énormes conteneurs rigides, le Les composants électroniques sont décentralisés et enfermés dans «une matrice de silicone flexible». Les essais sur le terrain qui viennent d’être publiés dans la revue Nature semblent montrer une bonne résistance à la fois dans la fosse des Mariannes (jusqu’à 10900 mètres de profondeur) et dans les zones océaniques de la mer de Chine méridionale (jusqu’à 3224 mètres).

Bien que le meilleur ne soit pas cela, évidemment. La meilleure chose est que nous avons des vidéos sur la chose.

Au fond, ce type de système est un défi permanent, une recherche de structures et de matériaux souples et légers qui nous permettent de présenter équipement plus intelligent, plus polyvalent, maniable et efficace dans des conditions extrêmes. Autrement dit, faire en sorte que «SeaQuest» ne reste pas uniquement dans le domaine de la fiction.

Image | Shaun bas