Les ensembles LEGO Marvel’s Eternals et les nouveaux détails du personnage révèlent plus sur l’avenir du MCU

Comme de plus en plus de matériel promotionnel pour Marvel Éternels est sorti, nous avons lentement une idée de plus en plus de ce à quoi nous attendre de l’aventure des super-héros. Après un nouveau regard plus détaillé sur certains des Eternals, des descriptions de personnages concernant les principaux acteurs ont maintenant fait surface à partir d’une marque de vêtements indépendants basée en Inde. Ceux-ci arrivent avec des images fuites du prochain Éternels Ensembles LEGO, qui montrent de nouvelles créatures, navires et êtres célestes. Bien que certaines des descriptions soient constituées de fragments que nous avons vus auparavant, il existe plusieurs indices et informations intéressants faisant allusion aux personnages et à leur place dans l’histoire, ainsi qu’à l’univers cinématographique Marvel plus large et à ce que l’avenir nous réserve. Up first est une vidéo Youtube qui passe en revue toutes les images LEGO qui ont été divulguées.

Dans ces ensembles LEGO, le coffret de jeu « Vaisseau spatial » Rise of the Domo ‘d’Eternals contient 1040 pièces. La description de l’ensemble de jeu indique: « Explorez le vaisseau spatial des Eternals avec Makkari, Ikaris, Then, Sersi, Druig et Phastos. Ouvrez les côtés pour accéder à l’intérieur. Découvrez le cockpit, la salle des armes et le laboratoire, mais quand le chef of the Deviants arrive avec son complice, il est temps d’emmener le vaisseau spatial au combat! De plus … Si vous collectionnez les figurines LEGO Eternals, cet ensemble est le seul à présenter Druig et Phastos! » Le prix de détail de «Rise of the Domo» est de 119,99 €. On y voit également «Eternals» Aerial Assault », qui figure sur la figurine Deviant avec des figurines pour Sprite et Ikaris.

Eternals Lego Leaks 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/fKQNEX1Olm – EternalsTalks (⊃∪ ∩⪽) (@EternalsTalks) 29 décembre 2020

« Deviant Ambush », qui présente Thena, Gilgamesh et Makkari attaqués par un Deviant mordant à 6 pattes, est également révélé dans ces fuites LEGO. La description continue à révéler des détails sur les personnages, déclarant que, « Les 3 Eternals ont des pouvoirs incroyables – Thena peut invoquer des armes, Gilgamesh a une super-force et Makkari court plus vite que la vitesse de rotation. » Un autre ensemble appelé «Dans l’ombre d’Arishem» montre un céleste. La description offre plus d’indices sur ces nouveaux super-héros et leurs pouvoirs, « Quand Sersi, Ikaris, Kingo et Ajak affrontent un diabolique Deviant, tout peut arriver! Ikaris a une force surhumaine, les transformateurs Sersi comptent en … n’importe quoi, Kingo première énergie et Ajak communique avec les Célestes. Arishem, le chef des Célestes, peut même rejoindre la bataille avec un fusil à tenons dans chaque main. «

La marque de vêtements indépendants Redwolf va donner encore plus de détails sur l’équipe qui compose Marvel’s Éternels. Le début avec Éternels leader Ikaris, joué par Le Trône de Fer star Richard Madden, le personnage est décrit comme un « leader tactique et le plus puissant éternel et est fier de garder les autres éternels en sécurité. Moral, gentil et charismatique, Ikaris possède la puissance d’une force incroyable, le vol et la capacité de projeter des rayons d’intense l’énergie cosmique de ses yeux. Quand les monstrueux Déviants reviennent après des siècles, Ikaris mène la charge pour unir les Éternels dispersés pour arrêter la nouvelle menace. «

La gagnante d’un Oscar, Angelina Jolie, rejoint également le MCU en tant que Thena, « une guerrière féroce plus à l’aise au combat que n’importe quel autre endroit, elle a la capacité d’utiliser l’énergie cosmique pour former n’importe quelle arme de poche à laquelle elle peut penser. Souvent hargneuse et distante, elle forge une amitié improbable avec Gilgamesh qui s’étend sur des siècles. «

Fellow Eternal, Kingo, « est l’Éternel avec le pouvoir de projeter des projectiles d’énergie cosmique avec ses mains. Au fil des siècles, il est devenu amoureux de l’idée de la renommée. De nos jours, c’est une célèbre star de Bollywood qui doit quitter sa vie de richesse et célébrité pour aider l’équipe à repousser la nouvelle menace déviante. » Kingo sera interprété par l’acteur comique Kumail Nanjiani, qui s’est mis en forme de super-héros pour le rôle.

La star de Captain Marvel, Gemma Chan, revient au MCU dans un nouveau rôle en tant que l’éternel connu sous le nom de Sersi. Le personnage agira comme la force motrice qui mettra l’intrigue en mouvement et est décrit comme « l’Éternel avec une affinité pour l’humanité. Sersi est aussi heureuse de travailler en tant que conservatrice de musée qu’elle sauve les humains de la menace des déviants. Sersi a la capacité de manipuler la matière, de changer la composition de tout matériau non sensible qu’elle touche. Elle est également amoureuse d’Ikaris depuis des siècles et l’aide à recruter les Eternels pour une dernière mission. «

Éternels présentera également le premier super-héros sourd du MCU sous la forme de Makkari « la femme la plus rapide de l’univers. Elle utilise sa super-vitesse à puissance cosmique pour repérer les planètes des Eternals, et en tant que seule sourde éternelle, le boom sonore qui l’accompagne cosmique courir ne l’affecte pas. » Makkari sera joué par l’actrice Lauren Ridloff, qui est elle-même sourde.

Salma Hayek rejoint le MCU en tant qu’Ajak, « le chef spirituel des éternels. Sa sagesse a aidé à guider l’équipe depuis leur arrivée ici de leur planète d’origine pour aider à défendre l’humanité contre les déviants et aider les humains à avancer vers la civilisation moderne qu’ils vivent. aujourd’hui. Ajak peut non seulement guérir les humains et les éternels, mais elle est également capable de communiquer avec les célestes. «

Train pour Busan’s Ma Dong-seok joue le rôle de Gilgamesh, « le membre le plus fort et le plus gentil de l’équipe. Il devient le partenaire de facto de Thena lorsque les événements du passé les exilent du reste de l’équipe. Capable de projeter un puissant exosquelette d’énergie cosmique, Gilgamesh est un guerrier féroce qui est devenu légendaire pour ses combats avec les déviants à travers l’histoire. «

Atlanta et Spider-Man: dans le Spider-Verse La star Brian Tyree Henry rejoint le monde du MCU en tant que Phastos, qui a aidé l’humanité dans ses progrès technologiques. « Phastos est doté du pouvoir de l’invention. Il est capable de créer tout ce qu’il peut imaginer à condition qu’il ait suffisamment de matières premières à sa disposition. Au fil des siècles, Phastos a contribué à faire avancer l’humanité technologiquement tout en gardant toujours son éclat caché dans l’ombre. . «

Le méchant de la pièce est Druig, joué par Barry Keoghan, qui est contre la relation étroite des Eternals avec l’humanité. «Druig peut utiliser l’énergie cosmique pour contrôler l’esprit des hommes. Druig s’est retiré des autres Eternels parce qu’il n’est pas d’accord avec la façon dont ils ont interagi avec l’humanité au cours des siècles. Distants et puissants, il est parfois difficile de déterminer s’il est ami de ennemi. »

Le dernier mais non le moindre est l’Eternal, Sprite, joué par la jeune actrice Lia McHugh. « Et enfin, il y a Sprite – qui semble être une fille de 12 ans, Sprite a la capacité de jeter des illusions réalistes. Son amitié avec Sersi cache une tristesse fatiguée du monde parce qu’elle a été traitée comme une enfant par l’humanité pendant des siècles. Mais Sprite est beaucoup plus forte et plus intelligente qu’elle n’y paraît, ce qui sera utile pendant qu’ils combattent les déviants. «

le Éternels sont une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques.

Réalisé par Chloé Zhao d’après un scénario de Matthew et Ryan Firpo, Éternels explorera l’aspect cosmique de l’univers cinématographique Marvel, avec Zhao dédiée à donner sa propre tournure au genre des super-héros. « Encore une fois, revenons à la construction du monde. C’est mon truc préféré », a récemment déclaré Zhao en discutant de son approche pour rejoindre la franchise qui s’étend sur une décennie. « C’est pourquoi j’aime Star Wars. Il y a un monde qui est si riche. Je voulais y entrer et voir ce que je peux faire. C’est la même chose que ce que vous dites. Puis-je lui donner une tournure tout en étant vrai C’est passionnant pour moi. Ce n’est pas si différent que de me rendre dans le monde des cowboys de rodéo et de dire: « Ma retouche sera celle-ci », et c’est une collaboration. La chimie de cela, quand c’est vrai, ça pourrait être très excitant. «

Éternels est actuellement prévu pour la sortie le 5 novembre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Redwolf.

Sujets: Les éternels