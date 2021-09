Les ensembles Indiana Jones 5 et Ant-Man 3 auraient été durement touchés par une épidémie de norovirus

Les derniers mois ont été difficiles pour de nombreuses productions cinématographiques avec de nombreux arrêts et démarrages, fermetures, interdictions de voyager et plus encore, mais le tournage de Indiana Jones 5 a eu plus que sa juste part et il ne semble pas encore sorti du bois. Il a été rapporté que le tournage a de nouveau été perturbé lors de la dernière sortie de l’aventurier archéologique grâce à une épidémie de norovirus. Étant donné qu’un certain nombre de membres d’équipage sont toujours portés disparus en raison de tests Covid positifs, le seul point positif est qu’aucune des stars du film ne semble avoir été affectée, ce qui signifie que le tournage a au moins pu se poursuivre d’une manière ou d’une autre.

Il y aurait eu 50 personnes renvoyées chez elles après avoir contracté le virus, qui provoque des vomissements et des nausées, laissant le tournage de Pinewood Studios en sous-effectif. Comme l’a dit une source Le soleil journal, « L’équipe est tombée comme des mouches. Il y a aussi beaucoup de choses avec Covid donc c’est un double coup dur. Deux films ont été touchés. Plus de 50 personnes ont été foudroyées, mais heureusement cela n’inclut pas les grandes stars. «

Indiana Jones est l’un des deux films mentionnés, le second est Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, qui est également actuellement en tournage dans les installations de Pinewood Studios. Bien qu’il ne soit pas clair combien de membres de l’équipage sont directement liés à la Indy 5 production, quel que soit le nombre exact, le duo de virus cause clairement des maux de tête aux deux films. Parallèlement à divers incidents liés à Covid, l’emploi du temps d’Indy a été bouleversé il y a quelques mois lorsque Harrison Ford a subi une blessure à l’épaule alors qu’il répétait pour une cascade, et a également été victime de plaintes de résidents de Londres lors d’un tournage sur place dans la ville. Dans l’ensemble, cela n’a pas été aussi fluide qu’ils l’auraient probablement espéré.

Des rapports récents ont suggéré que la dernière tranche de la franchise verra la co-star de Ford, Phoebe Waller-Bridge, potentiellement prendre la tête en tant que personnage de style Jones dans l’avenir de la franchise, bien qu’il n’y ait pas encore eu de confirmation concrète à ce sujet. Une source a déclaré au Mail on Sunday que la productrice du film, Kathleen Kennedy, « veut apporter des changements importants et audacieux » à la franchise et que ce serait « une énorme déclaration et un grand rôle pour Phoebe ». De toute évidence, cela a suscité une réaction mitigée de la part des fans de la franchise, qui se sont demandé pourquoi ne pas simplement donner à l’actrice sa propre série de films à part entière plutôt que de se greffer sur l’héritage d’Indiana Jones. Que les rapports se révèlent vrais ou non, il est peu probable que quelques fans mécontents l’empêcheront de se produire.

À condition que les derniers numéros sur le plateau ne causent pas de longs retards, la photographie principale de la dernière sortie de Harrison Ford dans le fedora devrait bientôt se terminer, puis il y aura une longue post-production à terminer avant que le film ne soit prêt. pour clore ce chapitre de la franchise en juillet 2022. Land Mark Cinemas.

