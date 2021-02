Les enseignants peuvent jouer un rôle central dans la propagation du COVID-19 dans les écoles, selon le CDC

Les enseignants peuvent jouer un rôle plus important dans la transmission du COVID-19 dans les écoles que les jeunes élèves, suggère une petite nouvelle étude des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Dans l’étude, les chercheurs ont enquêté sur la transmission du COVID-19 dans huit écoles élémentaires publiques de Marietta, en Géorgie, dans la banlieue d’Atlanta, entre le 1er décembre 2020 et le 22 janvier 2021. Dans l’ensemble, environ 2 600 étudiants et 700 membres du personnel étaient présents. ces six écoles à l’époque.

Au cours de la période d’étude, les chercheurs ont identifié neuf groupes de cas de COVID-19 impliquant un total de 13 éducateurs et 32 ​​élèves dans six des écoles élémentaires. (Un cluster a été défini comme au moins trois cas liés de COVID-19.)

Dans quatre des groupes, un éducateur était le «patient index», ou cas initial, et un étudiant était le patient index dans un seul groupe. Dans les quatre autres grappes, le patient index n’a pas été déterminé. Huit des neuf grappes impliquaient une transmission probable des enseignants aux étudiants.

Deux des plus grands groupes impliquaient la transmission d’enseignant à enseignant du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, qui s’est probablement produit lors de réunions en personne ou de pauses déjeuner. Les enseignants infectés ont ensuite transmis la maladie à plusieurs élèves. Dans l’ensemble, ces deux groupes étaient responsables d’environ la moitié (15 sur 31) des cas associés à l’école dans l’étude, sans compter les cas index, ont déclaré les auteurs.

En rapport: Le CDC publie de nouvelles directives pour la réouverture des écoles en toute sécurité

Les résultats suggèrent que les éducateurs étaient «au cœur» des réseaux de transmission du COVID-19 dans les écoles, ont écrit les auteurs dans leur article, publié lundi 22 février dans le journal CDC Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité . «Les infections initiales parmi les éducateurs ont joué un rôle important dans la transmission du SRAS-CoV-2 à l’école et les chaînes d’infection subséquentes… soulignant l’importance de prévenir les infections chez les éducateurs en particulier», ont-ils déclaré.

Les conclusions du CDC surviennent un peu plus d’une semaine après que l’agence a publié des directives détaillées sur la façon de rouvrir en toute sécurité les écoles américaines .

Les résultats concordent également avec ceux d’études précédentes en Europe. Par exemple, une étude au Royaume-Uni a révélé que la transmission du COVID-19 d’éducateur à éducateur était plus courante dans les écoles que la transmission d’élève à élève, et une étude allemande a révélé que les taux de Transmission du COVID-19 dans les écoles étaient trois fois plus élevés lorsque le patient index était un enseignant que lorsque le cas index était un étudiant.

Les mesures visant à prévenir l’infection au COVID-19 chez les enseignants, y compris les mesures visant à minimiser les interactions en personne entre les adultes à l’école, réduiront probablement la transmission du COVID-19 dans les écoles, ont écrit les auteurs. En effet, ils ont noté que le district scolaire de Géorgie dans l’étude a déjà apporté des changements pour réduire les interactions en personne entre les éducateurs. La vaccination des enseignants peut également aider à prévenir la propagation du COVID-19 dans les écoles, bien que les auteurs aient noté que la vaccination des enseignants n’est pas une exigence pour la réouverture des écoles.

L’étude a également révélé que la plupart des cas de transmission du COVID-19 à l’école se produisaient lorsqu’il y avait «une distance physique moins qu’idéale», ce qui signifie que les élèves et les enseignants étaient très proches les uns des autres; et les étudiants ne portaient pas correctement les masques faciaux. Cela souligne la nécessité de promouvoir «l’utilisation correcte des masques et la distance physique dans la mesure du possible» dans les écoles, ont écrit les auteurs. La distance physique est particulièrement importante pendant les repas, lorsque les masques ne sont pas portés, ont-ils déclaré.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.