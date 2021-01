Les enseignants disent qu’ils veulent le vaccin COVID-19 avant de retourner en classe

Les enfants qui ont été bloqués à la maison pendant des mois par la pandémie retournent lentement dans les salles de classe, mais de nombreux enseignants disent qu’ils ne reviendront pas tant qu’ils n’auront pas reçu le vaccin COVID-19.

Surtout à Chicago, le troisième plus grand district scolaire public du pays, où les enseignants qui étaient censés retourner en classe mercredi ont de nouveau travaillé de chez eux et menacent à nouveau de faire grève.

«La propagation de la communauté est encore si élevée à Chicago, et tant de gens sont malades et mourants. Je ne sais pas comment me protéger dans un vieux bâtiment avec autant de monde », a déclaré Kirstin Roberts, enseignante au préscolaire à la Brentano Math and Science Academy, au nord-ouest de la ville.« Je ne comprends pas pourquoi nous avons risquer nos vies quand nous sommes si près d’un vaccin.

Alors que les chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention fédéraux ont recommandé la réouverture des écoles dès que possible avec le port de masques et d’autres mesures de protection en place, les enseignants les plus résistants à l’idée se trouvaient dans des districts comme Chicago qui ont eu peu ou pas de contacts en personne. éducation depuis mars, a déclaré Dennis Roche de Burbio, un service de données qui vérifie les informations d’ouverture des écoles.

«Il semblerait que la vaccination des enseignants rendrait les choses plus faciles», a-t-il déclaré. «Mais cela n’a pas fait bouger l’aiguille» dans les districts où l’éducation a été essentiellement virtuelle.

Le pourcentage d’élèves de la maternelle à la 12e année fréquentant des écoles «virtuelles uniquement» a diminué la semaine dernière, passant de près de 50% à 42%, selon le dernier bulletin d’information de Burbio.

Mais mercredi, environ un tiers de tous les étudiants aux États-Unis n’avaient pas reçu d’éducation en personne depuis mars et ils étaient concentrés dans «un petit groupe de six États et plusieurs grandes villes», a déclaré Roche.

Téléchargez l’application AUJOURD’HUI pour obtenir la dernière couverture sur l’épidémie de coronavirus.

Ces États sont l’Oregon, la Californie, la Virginie, le Nouveau-Mexique, le Maryland et Washington, et les grandes villes comprennent Chicago, Philadelphie, Kansas City, Cleveland et Boston, a-t-il déclaré.

À Chicago, il y a eu une impasse d’une semaine entre les enseignants et le district scolaire au sujet de la reprise de l’enseignement en personne, qui jusqu’à présent s’est limité à quelques classes d’éducation spéciale et préscolaire.

Invoquant des problèmes de sécurité, le syndicat des enseignants a voté dimanche contre le retour dans les salles de classe en dépit d’être menacé de discipline professionnelle et d’être exclu des plateformes d’enseignement en ligne.

Cela a forcé les écoles publiques de Chicago à repousser leur date de retour prévue du lundi au mercredi pour laisser plus de temps pour les négociations, une date limite qui est maintenant dépassée.

Le président Joe Biden a déclaré lundi qu’il sympathisait avec les enseignants de Chicago.

« Ce n’est pas tant l’idée que les enseignants ne vont pas fonctionner », a déclaré Biden lors d’un briefing avec des journalistes. « Les enseignants que je connais veulent travailler. » Ils veulent juste travailler dans un environnement sûr et … aussi sûr que nous pouvons le faire rationnellement. Et nous pouvons le faire. «

Dans une étude publiée en ligne mardi dans la revue JAMA, les chercheurs du CDC ont proposé une série de recommandations pour la réouverture des salles de classe et ont déclaré que leurs données suggèrent que les écoles ne sont pas responsables du même type d’épidémies de Covid-19 qui ont été signalées dans les maisons de soins infirmiers, les établissements correctionnels et «chantiers à haute densité», tels que les usines de conditionnement de viande.

«Il y a peu de preuves que les écoles ont contribué de manière significative à une transmission communautaire accrue», ont-ils écrit.

Mais dans le New Jersey, où le gouverneur Phil Murphy n’a pas donné la priorité au vaccin pour les éducateurs, les enseignants des banlieues aisées de Montclair et Maplewood veulent être vaccinés avant de reprendre leurs études en personne.

«Nous approchons de février et des vaccins sont déjà disponibles pour les personnes à haut risque, donc un retour à l’école est à l’horizon», a déclaré la South Orange and Maplewood Education Association, qui est le syndicat local des enseignants, dans une lettre récente à l’école. planche. «Mais pour ce faire, alors que le nombre augmente, les variantes se répandent, et dans des conditions qui rendent l’enseignement réel moins efficace, ce n’est pas seulement stupide mais imprudent.»

Dans l’Ohio, le gouverneur Mike DeWine a déclaré qu’il accélérait la distribution de vaccins aux employés de l’école dans l’espoir de ramener tous les enseignants dans les salles de classe d’ici le 1er mars.

« Beaucoup de ses districts commenceront la semaine prochaine, mais nous n’avons pas assez de vaccins pour ouvrir toutes les écoles le 1er février », a-t-il déclaré.

Scott DiMauro, président de l’Ohio Education Association, le plus grand syndicat d’enseignants de l’État, a déclaré qu’il était d’accord pour que les enseignants soient vaccinés plus rapidement, mais beaucoup n’auront pas eu leur deuxième vaccin avant le 1er mars.

«Bien que nous soyons d’accord sur le fait que la vaccination des employés de l’école est absolument nécessaire pour permettre le retour à l’enseignement en personne, il était évident dès le départ que cette date était injuste et irréaliste», a-t-il déclaré dans un courrier électronique adressé au Columbus Dispatch.

Ali a rapporté de Chicago, Siemaszko de Montclair, New Jersey. Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.