Les enseignants de San Diego passent les vacances de printemps à éduquer les adolescents migrants

Alors que certains pourraient passer leurs vacances de printemps à chercher du repos et de la détente, les enseignants du district scolaire unifié de San Diego ont pris sur eux d’utiliser leur temps libre pour continuer à éduquer.

Plus précisément, ces éducateurs dévoués ont offert de leur temps pour enseigner aux centaines d’adolescentes migrantes hébergées maintenant au San Diego Convention Center, qui est actuellement utilisé comme refuge temporaire pour les mineurs non accompagnés.

À l’heure actuelle, le centre des congrès héberge 723 filles et le ministère américain de la Santé et des Services sociaux prévoit 250 adolescents de plus chaque jour jusqu’à ce qu’il atteigne la capacité d’accueil de 1 450 personnes.

« Nos enseignants se sont portés volontaires pour aider – nous ne les payons en aucun cas – parce que s’occuper des enfants est au cœur de ce qu’ils sont en tant qu’êtres humains », a déclaré la porte-parole de SDUSD, Maureen Magee, aux journalistes.

« Le pouvoir de leur exemple devrait nous inspirer tous », a-t-elle poursuivi, « et j’espère que beaucoup d’autres seront inspirés pour montrer à ces filles que nous sommes une communauté compatissante. »

Les filles sont toutes testées pour Covid-19 à leur arrivée au centre des congrès, et tous les trois jours par la suite. Toute personne dont le test est positif est transférée dans un autre établissement. Jusqu’à présent, il y a eu 69 cas positifs.

On s’attend à ce que les adolescents restent dans l’établissement pendant un mois pendant que leur identité est confirmée et qu’ils peuvent être placés sous la garde d’un membre de la famille ou d’un parrain, moment auquel un juge décide s’ils peuvent rester aux États-Unis sous asile ou s’ils seront renvoyés dans leur pays d’origine.

Bien que cette nouvelle ait suscité beaucoup de positivité, elle a également suscité une certaine controverse.

Certains qui s’opposent à la politique californienne selon laquelle les enfants continuent de participer à l’apprentissage virtuel plutôt qu’à l’apprentissage à l’école affirment que cette éducation en personne pour les enfants migrants est injuste, car leurs propres enfants n’ont pas la même chance.

L’ironie du fait que les enfants migrants hébergés dans un refuge peuvent recevoir quelques semaines d’apprentissage en personne et sont donc considérés comme privilégiés par les parents qui n’ont pas à s’inquiéter de l’expulsion de leurs propres enfants ou de l’hébergement dans des installations exiguës similaires à celles où la violence qui aurait été endémique semble avoir été perdue pour ces personnes.

Kathie Lembo, présidente et chef de la direction des South Bay Community Services (SBCS) a répondu à ceux qui contestent les efforts bénévoles de ces enseignants.

« Le Bureau de l’éducation du comté de San Diego (SDCOE) gère ce programme afin de répondre aux besoins des enfants vulnérables hébergés sur le site », a-t-elle déclaré. « Tous les enfants en Californie, quel que soit leur statut d’immigration, ont un droit constitutionnel à l’éducation. »

Lembo a précisé que ces enfants n’obtiendraient pas le même spectre d’éducation que le système scolaire public américain offre à ses élèves, mais plutôt des cours de développement de la langue anglaise, d’apprentissage socio-émotionnel et des arts.

Le maire de San Diego, Todd Gloria, a déclaré à propos des adolescents migrants: «Il y a des parents qui font des choix impossibles, des choix dans lesquels vous et moi ne pouvons pas imaginer choisir d’envoyer un enfant, mais ils font ces choix.

« Tout ce que nous disons, c’est », a-t-il poursuivi, « que dans la mesure où cela se produit, nous faisons notre part en tant qu’êtres humains pour nous assurer que ces enfants sont aussi en sécurité que possible. »

Leeann Reed est une écrivaine qui couvre l’actualité, la culture pop, l’amour et les relations.