Les enfants regardent deux écrans ou plus en même temps et risquent donc le diabète

Le smartphone est devenu une présence quotidienne encore plus omniprésente que la télévision ne l’était au siècle dernier, et cela est désormais également vrai pour enfants. Mais alors que les familles s’inquiètent du temps que leurs enfants passent devant l’écran du téléphone, elles révèlent maintenant qu’elles regardent et utilisent régulièrement et en même temps. au moins deux appareils avec écrans – à différents moments de la journée. C’est ce qu’affirme une recherche britannique selon laquelle les jeunes ayant cette habitude risquent de développer une attitude sédentaire qui pourrait favoriser l’apparition de maladies chroniques telles que le diabète de type 2.

L’étude, intitulée Utilisation simultanée de l’écran et association transversale avec les comportements de style de vie et la santé psychosociale chez les adolescentes, a été publiée par la revue spécialisée Acta Paediatrica et est le résultat d’une activité de recherche menée par des scientifiques du Centre de recherche sur le diabète de l’Université. Leicester. Les chercheurs ont enquêté sur les activités d’un groupe de 816 adolescentes âgées d’environ 12 ans, leur posant des questions sur leurs habitudes d’utilisation des smartphones et des appareils électroniques. L’enquête a révélé que 59 pour cent d’entre eux utilisent régulièrement deux écrans ou plus après l’école; le pourcentage monte à 65 pour cent le soir et 68 pour cent le week-end. Le pourcentage d’utilisateurs nocturnes est moins élevé mais reste à prendre en compte: 36% des personnes interrogées ont déclaré avoir utilisé au moins deux écrans sous les couvertures, avant de s’endormir.

Les dangers de l’empilement d’écran

Baptisé empilement d’écran, le phénomène est connu depuis un certain temps: avec la diffusion omniprésente de smartphones, tablettes et ordinateurs abordables, il n’est désormais pas rare de consacrer une certaine attention à chaque appareil – en ajoutant souvent le téléviseur au mix. Ceux qui commentent en ligne les épisodes de leur émission préférée font de l’empilement d’écran, tout comme ceux qui travaillent ou étudient devant l’ordinateur, se laissant distraire par les notifications arrivant sur le téléphone. Cependant, les chercheurs ont lié ce phénomène à une activité physique moins intense que la normale: ceux qui utilisent ne serait-ce qu’un écran pendant le week-end font généralement moins d’activité physique; celui qui en utilise au moins deux au lit est moins enclin à des activités plus fatigantes; ceux qui le font après l’école sont susceptibles de dormir moins et présentent également des indices de masse corporelle plus élevés.

Les données rapportées sont le résultat d’observations simples et ne montrent pas de lien de cause à effet spécifique. L’utilisation de deux ou plusieurs écrans à différentes phases de la journée – c’est l’alarme des savants – peut cependant certainement être liée à la diffusion de modes de vie plus sédentaires. «Cette étude nous rappelle que nous risquons d’élever une génération d’enfants plus sédentaires», a déclaré le professeur Melanie Davies, auteur de l’étude.

