Les enfants peuvent souffrir de longs symptômes de COVID mais sont moins touchés que les adultes

Les enfants peuvent développer d’autres problèmes rares après une infection initiale à coronavirus, notamment une inflammation cardiaque ou une maladie connue sous le nom de syndrome inflammatoire multisystémique.

Les enfants peuvent-ils avoir un « long COVID » après le coronavirus infection?

Oui, mais des études indiquent qu’ils sont moins susceptibles que les adultes d’être affectés par des symptômes qui persistent, réapparaissent ou commencent un mois ou plus après l’infection.

Les estimations varient sur la fréquence à laquelle les symptômes connus sous le nom de COVID-19 longs se produire chez les enfants. Une étude britannique récemment publiée a révélé qu’environ 4% des jeunes enfants et adolescents présentaient des symptômes plus d’un mois après avoir été infectés. La fatigue, les maux de tête et la perte de l’odorat étaient parmi les plaintes les plus courantes et la plupart avaient disparu au bout de deux mois.

La toux, les douleurs thoraciques et le brouillard cérébral font partie des autres symptômes à long terme que l’on trouve parfois chez les enfants et peuvent survenir même après des infections bénignes ou l’absence de symptômes initiaux.

Certaines études ont révélé des taux de symptômes persistants plus élevés que dans l’étude britannique, mais on pense que les enfants sont moins souvent touchés que les adultes. Environ 30 pour cent des adultes COVID-19 les patients développent des symptômes à long terme, selon certaines estimations.

Les experts ne savent pas exactement ce qui cause les symptômes à long terme. Dans certains cas, cela pourrait refléter des dommages aux organes causés par l’infection initiale. Ou cela pourrait être le résultat du virus et de l’inflammation persistant dans le corps.

Les enfants peuvent développer d’autres problèmes rares après un premier coronavirus infection, y compris une inflammation cardiaque ou une affection connue sous le nom de syndrome inflammatoire multisystémique. Cela implique de la fièvre et une inflammation affectant différentes parties du corps, entre autres symptômes possibles. Les enfants atteints doivent généralement être hospitalisés, mais la plupart se rétablissent. Une condition similaire peut se produire chez les adultes.

La propagation rapide de la variante delta hautement contagieuse fait que certains médecins s’inquiètent de la possibilité qu’un nombre plus élevé d’enfants soient à risque pour une longue COVID-19 et ces autres conditions.

En raison du potentiel de conséquences à long terme, l’American Academy of Pediatrics recommande des visites de suivi chez le médecin après que les enfants se soient rétablis d’un premier coronavirus infection.

