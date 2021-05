Les enfants ont-ils la liberté d’expression hors du campus? La Cour suprême débattra sur Snapchat de la pom-pom girl Branid Levy

Tous les adolescents ont leurs mauvais jours, mais une adolescente de Pennsylvanie en paie le prix après que sa diatribe sur les réseaux sociaux lui a valu un long procès.

La Cour suprême débattra du droit de Brandi Levy à la liberté d’expression, tout cela grâce à son message Snapchat chargé de blasphèmes.

L’ancienne pom-pom girl s’en prenait à son école et à son équipe d’encouragement lorsqu’un autre étudiant a rapporté ses messages à la faculté du lycée. Maintenant, la Cour suprême commencera à entendre les plaidoiries dans l’affaire le 28 avril afin de décider si les écoles ont le droit de punir les adolescents pour ce qu’ils disent hors campus et en ligne.

L’affaire créera probablement un précédent important pour le droit d’un étudiant à la liberté d’expression dans une génération numériquement native.

Qu’y avait-il dans le message Snapchat de Brandi Levy?

Brandi Levy était une première année au lycée de la région de Mahanoy en mai 2017 lorsqu’elle s’est tournée vers les médias sociaux pour se défouler après avoir échoué à faire partie de l’équipe d’encouragement de l’université.

Elle a posté une photo d’elle-même et d’un ami posant dans un dépanneur à l’extérieur du campus, le majeur levé et a écrit: «F ––– école f ––– softball, f ––– bravo, f ––– tout.»

Les photos disparaissent généralement sur Snapchat, mais un autre étudiant capture l’image et la montre à un élève qui est la fille de l’un des entraîneurs de cheerleading.

L’entraîneur a ensuite suspendu Levy de l’équipe d’encouragement pour l’année, une décision qui a incité Levy et ses parents à porter plainte contre le district scolaire de Mahanoy.

Les écoles devraient-elles contrôler la liberté d’expression hors du campus?

La liberté d’expression des étudiants est protégée par une affaire historique datant de 1969, Tinker vs Des Moines Independent Community School District.

L’affaire protégeait le droit des étudiants de porter des brassards noirs pour protester contre la guerre du Vietnam, affirmant que les libertés personnelles existaient à l’intérieur des portes de l’école. Cependant, l’affaire a également statué que la liberté d’expression peut être réglementée si elle «perturbe matériellement» le fonctionnement de l’école.

Il n’y a actuellement aucune décision de l’exécutif sur la question de savoir si ce même précédent s’applique à la liberté d’expression hors campus.

Le père de Levy soutient que réglementer la liberté d’expression en dehors de l’école pousse le pouvoir et les règles dans le discours social.

«Les étudiants devraient avoir le droit de s’exprimer dans ce qu’ils ressentent ou d’exprimer leur opinion sur des sujets controversés sans craindre d’être disciplinés», dit-il.

Cependant, le district scolaire conteste qu’en envoyant l’image à ses camarades et aux membres de son équipe d’encouragement, Levy a «perturbé matériellement» les opérations de l’école.

Ils soulignent également que les lignes de communication hors campus et sur le campus ont été brouillées par les médias sociaux, en particulier maintenant que l’apprentissage à distance est en place.

La réglementation du discours hors campus est un moyen important pour les écoles de contrôler l’intimidation, le racisme et le harcèlement qui peuvent exister au sein de l’école et en ligne dans une égale mesure.

De même, une école peut jouer un rôle vital en socialisant les jeunes adultes et en les préparant au monde réel. Levy, qui a maintenant 18 ans, est un étudiant de l’Université de Bloomsburg avec spécialisation en comptabilité.

Si elle publiait le même Snapchat à propos d’un futur employeur, elle serait probablement réprimandée, sinon licenciée, tout comme elle l’a été par son équipe d’encouragement.

La réglementation de la liberté d’expression des étudiants néglige d’autres problèmes.

Bien qu’une punition n’ait pas été entièrement injustifiée, il est possible que le simple fait de forcer les enfants à ne pas dire certaines choses ne les empêchera pas de le vouloir.

Le père de Levy souligne que, au cœur du problème, les adolescents frustrés ont besoin de plus qu’une punition lorsqu’ils ont des accès de colère.

«Ils auraient pu amener Brandi et dire que nous avons vu votre cliché et ce qui se passe», suggéra-t-il. «Voulez-vous parler à un conseiller? De toute évidence, vous avez des problèmes émotionnels, et parlons-en avant que cela ne se transforme en dépression ou quelque chose du genre.

Au lieu de cela, amener les enfants au silence peut provoquer une aggravation des problèmes personnels.

Les réseaux sociaux sont devenus un débouché courant pour les adolescents, mais lorsque votre expression personnelle influence vos pairs en ligne, cela devient plus compliqué qu’un simple acte de liberté d’expression.

La Cour suprême devrait statuer sur l’affaire en juin.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.