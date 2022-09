Les enfants noirs réagissent à un Ariel noir dans « La Petite Sirène »

Disney vient de publier une bande-annonce pour son prochain film, « La Petite Sirène », qui fera ses débuts en 2023.

Le film est un remake en direct du film d’animation classique de Disney portant le même titre, sorti en 1989, sauf que cette fois, il mettra en vedette Halle Bailey, une femme noire, dans le rôle d’Ariel.

Alors que l’annonce du casting de Bailey a suscité de nombreuses réactions de la part des traditionalistes qui ont rejeté l’idée d’un Ariel noir, des vidéos en ligne montrant des enfants réagissent aux premières images du film montrent que les critiques n’ont aucune idée de l’importance du choix de casting de Disney.

Les mères d’enfants noirs ont partagé les réactions de leurs enfants à « La Petite Sirène ».

« Quand votre princesse Disney préférée vous ressemble », a écrit l’utilisateur de TikTok @preciousavery dans un message texte sur une vidéo de sa fille de trois ans regardant la bande-annonce.

« Je pense qu’elle est Brown! » s’exclame la petite fille avec enthousiasme quand Ariel apparaît à l’écran. « Brun Ariel! » crie-t-elle de joie en continuant à regarder.

L’utilisateur de TikTok @ cellidelli00 a également partagé une vidéo de la réaction de ses enfants à la bande-annonce.

« Elle est jolie », dit son fils à propos de Bailey dans le rôle d’Ariel. « Et elle est noire ! ajoute sa fille.

Les deux s’émerveillent devant les cheveux de la princesse Ariel.

Un père a partagé une adorable vidéo de ses filles regardant la bande-annonce pour la première fois.

« Elle est noire ?! Yay! » une de ses filles célèbre quand elle voit Ariel.

D’autres utilisateurs de TikTok ont ​​​​exprimé leur amour pour la bande-annonce et la représentation d’une princesse Black Disney.

« Toutes ces vidéos de ces belles petites filles voyant la représentation m’ont fait un gâchis absolu. Je ne veux jamais que ces vidéos s’arrêtent », a écrit un utilisateur sous l’une des vidéos.

« Oh mon Dieu TELLEMENT magnifique !! Je pleure! C’est pourquoi la représentation est si importante », a commenté un autre.

Les réactions des enfants montrent l’importance de la représentation au cinéma.

Un manque de représentation égale et des personnages issus de diverses cultures dans les médias peuvent entraîner un racisme intériorisé chez les enfants.

« En grandissant, j’ai toujours senti que mes traits étaient inadéquats et laids, simplement parce que j’étais asiatique », a écrit Laura Truong dans un article sur la représentation cinématographique publié par The Teen Magazine. « Cela était dû en partie au manque de représentation que j’ai vu, en particulier dans les films avec de jolies princesses qui, plus ou moins, avaient les mêmes caractéristiques. »

Truong affirme que la représentation de personnages divers crée «un espace sûr» pour les minorités et ils peuvent voir des personnages avec lesquels ils peuvent résonner et établir la validité et sentir qu’ils sont vus et entendus.

« Montrer une représentation, en particulier sur une plate-forme destinée au jeune public, peut aider à sensibiliser et à éduquer les gens sur différentes cultures », a-t-elle ajouté.

Histoires liées de YourTango :

La représentation peut également combattre les stéréotypes négatifs et offensants et le racisme.

Ces dernières années, Disney a sorti de nombreux films pour enfants qui dépeignent un large éventail de cultures différentes et représentent diverses identités.

« Coco » célèbre la culture mexicaine et les fêtes telles que le Jour des Morts, « Moana » dépeint les traditions polynésiennes et « Encanto » dépeint la vie dans une maison colombienne.

Une représentation précise dans les films favorisera des environnements plus inclusifs.

« La Petite Sirène » devrait sortir en salles en mai 2023.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.