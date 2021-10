Les enfants laissés pour compte : 140 000 enfants ont perdu un parent à cause de COVID-19

Des dizaines de milliers d’enfants aux États-Unis ont perdu un parent à cause de COVID-19, selon une étude publiée jeudi dans Pediatrics – une conséquence dévastatrice de la pandémie de coronavirus qui, selon les experts, aura des ramifications pour les années à venir.

La recherche, qui s’appuie sur un large éventail de données sur les naissances, les décès et la composition des ménages, a estimé que 129 630 enfants ont perdu un fournisseur de soins principal à cause de COVID-19.

Selon la nouvelle étude, 22 007 autres personnes ont perdu un aidant secondaire, comme un grand-parent qui vivait à la maison.

Même cela peut être une sous-estimation, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Susan Hillis, membre de l’équipe d’intervention COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention. L’étude n’incluait des données que d’avril 2020 à fin juin 2021 – juste au moment où la variante delta supercontagieuse commençait à s’installer.

« Une fois qu’un enfant perd un parent ou un tuteur, il aura besoin d’aide jusqu’à ce qu’il ait au moins 18 à 24 ans », a déclaré Hillis. « Ce sera un problème qui durera de nombreuses années. »

Le président de la Fondation Robert Wood Johnson, le Dr Richard Besser, ancien directeur par intérim du CDC, a accepté.

« Lorsque nous parlons de COVID, une grande partie de la conversation porte sur le nombre de cas de COVID, le nombre de personnes décédées et le nombre de personnes hospitalisées », a déclaré Besser, qui n’était pas impliqué dans la recherche.

« Ce que cette étude montre, c’est que les impacts de COVID vont bien au-delà de cela », a-t-il déclaré.

Besser, un pédiatre, a déclaré que les enfants qui perdent un fournisseur de soins principal sont exposés à d’autres problèmes, tels que le risque d’expulsion et de devoir changer d’école.

Près d’un quart des enfants américains vivent avec un seul parent, selon Pew Research publié en 2019, dernière année pour laquelle des données sont disponibles.

La même année, environ 4,5 millions d’enfants vivaient avec un grand-parent qui leur fournissait un logement, selon l’étude Pediatrics. Les enfants noirs, hispaniques et asiatiques étaient deux fois plus susceptibles que les enfants blancs de vivre avec un grand-parent.

La nouvelle estimation des enfants laissés sans parent est beaucoup plus élevée que les évaluations précédentes.

Rachel Kidman, épidémiologiste sociale à Stony Brook Medicine à New York, a rapporté en avril dans JAMA Pediatrics que jusqu’à 43 000 enfants américains ont été touchés par un parent décédé de COVID-19.

Kidman a déclaré qu’elle était attristée de voir l’augmentation du nombre d’enfants touchés.

« Nous avons eu plus de décès en 2021 depuis que le vaccin est devenu disponible que nous n’en avons eu pendant toute l’année 2020 », a-t-elle déclaré. « Ces décès sont plus jeunes, ce qui signifie que davantage de parents meurent. »

La perte de leurs parents aura des impacts à long terme sur la vie des enfants, a déclaré Kidman. Ce sont « les adultes les plus importants de leur vie – la personne qui les nourrit, qui les protège, qui pourvoit à leurs besoins ».

La nouvelle recherche du CDC a également révélé d’énormes disparités raciales et ethniques. Alors qu’un enfant blanc sur 753 a perdu un tuteur à cause de COVID-19, 1 enfant hispanique sur 412 a été touché de la même manière et 1 enfant noir sur 310 a vu un parent ou un tuteur mourir.

L’étude a révélé que 1 enfant sur 168 amérindiens et natifs de l’Alaska a perdu un parent.

Les ratios s’écartent considérablement de la répartition raciale et ethnique réelle des États-Unis

« Il est clair que cette pandémie a touché toutes les communautés d’Amérique », a déclaré Besser, « mais elle n’a pas touché toutes les communautés avec la même férocité. »

Les données du recensement montrent qu’environ 60 pour cent de la population américaine est blanche et qu’environ 40 pour cent s’identifient à des groupes minoritaires raciaux ou ethniques.

En revanche, 65% des enfants qui ont perdu leurs parents à cause de COVID-19 appartiennent à des groupes de minorités raciales et ethniques, contre 35% de blancs, a déclaré Hillis.

« C’est vraiment l’une des disparités les plus extrêmes que j’aie jamais vues », a-t-elle déclaré.

