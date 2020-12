Les enfants Duggar ont été autorisés à regarder «  Little House on the Prairie  » et d’autres émissions de télévision rétro

La famille Duggar a peut-être fait fortune dans une émission de télé-réalité, mais cela ne signifie pas qu’elle a accueilli la télévision dans sa vie. En fait, Jim Bob et Michelle Duggar ont pris soin de ne pas permettre à leurs 19 enfants de voir des émissions de télévision et des films jugés inappropriés. Les enfants du couple n’étaient autorisés à regarder que quelques émissions, dont Petite maison dans la prairie.

Les enfants Duggar avaient un accès limité à la télévision

Jim Bob et Michelle n’ont pas commencé leur mariage avec des règles et des règlements ultra-stricts. Avant la naissance de la plupart de leurs enfants, Michelle portait un pantalon. Le couple a également regardé la télévision et utilisé le contrôle des naissances. Après avoir été impliqués dans un ministère chrétien ultra-conservateur, tout cela a changé.

Dans le livre du couple Les Duggars: 20 et plus, Michelle a expliqué que le couple avait jeté leur télévision quand ils sentaient qu’ils ne se connectaient plus en tant que famille à cause de cela. Au moment où la plupart des enfants Duggar sont arrivés, non seulement les Duggars ne possédaient pas de télévision, mais l’accès de la famille aux médias était fortement restreint. Les enfants Duggar n’étaient autorisés à regarder qu’une poignée de films et d’émissions de télévision approuvés.

Jim Bob et Michelle ont permis à leurs enfants de regarder des émissions de télévision, cependant

Même sans téléviseur, les enfants Duggar étaient autorisés à regarder certains médias. Ce qu’ils étaient autorisés à regarder était cependant fortement organisé par Jim Bob et Michelle. Au fil des ans, la famille Duggar a discuté à plusieurs reprises de ses règles en matière de médias, notamment de la manière dont elle empêche sa famille de diffuser des contenus inappropriés en ligne. Ils ont également fait allusion aux émissions qu’ils étaient autorisées à regarder en grandissant.

Alors, quelles émissions les enfants Duggar ont-ils regardés? Jim Bob a déclaré que Le spectacle Andy Griffith était sur la liste de visionnage approuvée de la famille. L’émission, qui portait sur une petite ville des années 1930, a été diffusée dans les années 1960 lorsque Jim Bob et Michelle étaient tous deux jeunes. Petite maison dans la prairie et J’aime lucy figuraient également sur la liste de visionnage approuvée. Jinger Duggar référencé Petite maison dans la prairie dans l’une des premières émissions spéciales télévisées de la famille. Joy-Anna et Jill Duggar ont toutes deux mentionné avoir regardé J’aime lucy, ainsi que. Apparemment, ils ont regardé toutes les émissions sur DVD.

Certains des enfants Duggar font les choses différemment avec leurs enfants

Bien que les enfants Duggar aient grandi en regardant très peu la télévision, ils ne suivaient peut-être pas les traces de leurs parents avec leurs enfants. Jessa Duggar permet à ses trois enfants, Spurgeon, Henry et Ivy Seewald, de regarder des dessins animés. Jill et son mari, Derick Dillard, permettent à leurs enfants de regarder des «émissions familiales», bien que le couple n’ait pas offert aux fans une liste de séries qu’ils trouvent acceptable pour leurs enfants.

Alors que plusieurs des Duggars peuvent permettre à leurs enfants de regarder des émissions de télévision, la plupart semblent suivre les traces de Jim Bob et Michelle concernant la présence d’un téléviseur dans la maison. Jill et Derick ne possèdent pas de télévision. Ils permettent à leurs enfants de diffuser du contenu sur un ordinateur portable. Jessa et son mari, Ben Seewald, ne semblent pas non plus posséder de véritable téléviseur. Joy-Anna et Austin Forsyth ne semblent pas non plus avoir de télévision dans leur maison.