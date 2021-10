Les enfants de Shaquille O’Neal « ne comprennent pas » pourquoi il ne partagera pas la fortune

Apparaissant sur le podcast Earn Your Leisure, Shaq a déclaré: « Mes enfants sont plus âgés maintenant. Ils sont un peu en colère contre moi – pas vraiment en colère – mais ils ne comprennent pas.

« Vous devez avoir un baccalauréat ou une maîtrise [degrees] et puis si tu veux que j’investisse dans une de tes sociétés, tu vas devoir me la présenter… apporte-la moi, je te le dirai. Je ne te donne rien. »

Il se peut que Shaq fasse juste attention à son argent en banque depuis qu’il a renoncé à son statut de célébrité. Dans une interview avec le New York Post, Shaq a expliqué : « Ces célébrités deviennent folles et je ne veux pas en être une. Je dénonce ma célébrité aujourd’hui. J’en ai fini avec ça.

« Je viens de rien. Mais ce n’est pas parce que je l’ai fait que je suis plus grand que toi, plus intelligent que toi – ce n’est pas parce que j’ai plus d’argent que je suis meilleur que toi. Je ne l’ai jamais été comme ça et je ne serai jamais comme ça. Donc je ne veux pas être dans cette catégorie de personnes. «