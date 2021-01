Les enfants de Merrick Garland: qui sont Jessica et Rebecca Garland?

Merrick Garland est un avocat et juriste connu pour avoir été juge de circuit aux États-Unis à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia. Garland y travaille depuis 1997.

On dit que Garland est le choix de Joe Biden pour le procureur général.

Garland a la réputation d’être un centriste et Biden le choisira probablement pour qu’il puisse rétablir l’équilibre au ministère de la Justice.

En tant que procureur général, il devra gérer l’enquête fiscale pénale en cours et de nombreux autres problèmes à la suite du départ de Donald Trump du bureau présidentiel. Garland aura clairement beaucoup à faire, mais en plus de l’énorme tâche qu’il devra assumer, il se soucie également profondément de sa famille et de ses enfants.

Qui sont les enfants de Merrick Garland, Rebecca et Jessica Garland?

Qui est Jessica Garland?

Jessica Garland a 23 ans.

Elle était co-présidente du projet de prison de premier cycle de Yale. Selon le site Web, la mission de l’organisation est qu’elle vise à «remettre en question les inégalités du système de justice pénale par le biais de programmes éducatifs et de plaidoyer, tout en apprenant et en soutenant ceux qui partagent cette vision».

Jessica Garland a même témoigné devant la législature du Connecticut en faveur d’un projet de loi de réforme de la justice pour mineurs.

Qui est Rebecca Garland?

Rebecca Garland est diplômée de l’Université de Yale avec un diplôme en psychologie avant de fréquenter la Harvard Business School pour obtenir une maîtrise en administration des affaires.

Selon son Linkedin, elle travaille actuellement en tant que directrice régionale des opérations pour DaVita Kidney Care.

Elle était consultante chez Trinity Partners en 2014 et avant cela, elle était conseillère chez Seeds of Peace.

Garland a également une certification de sauveteur et parle espagnol.

Lorsque le président Barack Obama a officiellement annoncé que Merrick Garland était nommé à la Cour suprême – il n’a finalement pas été confirmé – Rebecca Garland n’en avait aucune idée. Apparemment, elle est partie en randonnée et n’avait pas de service cellulaire à l’époque. En fait, Obama a même essayé de l’appeler pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais elle ne savait pas qu’il avait appelé jusqu’à ce qu’elle ait fini sa randonnée.

Merrick Garland a même dit en plaisantant: «J’aurais seulement aimé que nous n’ayons pas appris à notre fille à être si aventureuse qu’elle serait hors de portée du service cellulaire lorsque le président a appelé.

Qui est Lynn Garland, la femme de Merrick?

Lynn Garland a 59 ans et elle a étudié à l’Université Harvard. Elle est ensuite allée à la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology pour obtenir une maîtrise ès sciences en gestion des opérations.

En 1987, Garland a été employé en Virginie en tant qu’assistant d’état-major du vice-président des opérations pour la division Melpar de l’entrepreneur en électronique de défense E-Systems Inc.

Lynn Garland est la petite-fille de Samuel Irving Rosenman, qui a été juge à la Cour suprême de New York. Il a également été conseiller spécial du président Franklin D. Roosevelt et de Harry Truman. Malheureusement, il est décédé en 1973.

Garland est également une petite-fille de Risa Fleischner et de feu le Dr Felix G. Fleischner, qui était radiologue.

Son père, Robert Rosenman, était avocat. Il a travaillé comme associé pour le cabinet new-yorkais Cravath, Swaine & Moore.

Lynn et Merrick Garland se sont mariés en 1987. Ils se sont mariés au Harvard Club de New York.

Merrick Garland fait l’éloge de sa famille.

Merrick Garland aime vraiment sa famille et en jaillit souvent. Lorsqu’il parlait à une conférence de droit international, il en a discuté.

Garland a dit: «On vous dit à Washington que si vous voulez un ami, prenez un chien. Harry Truman a dit cela. Ce n’est pas vrai. Obtenez une famille. C’est un endroit difficile à vivre. Peu importe votre honneur, les gens vous attaqueront d’une manière ou d’une autre. Et le réconfort principal que vous obtenez vient de votre famille. Parce qu’ils sont derrière vous quoi qu’il arrive. Alors n’oublie jamais ça. Quels que soient vos intérêts dans votre carrière, vous devez l’équilibre avec une relation profonde avec votre famille.

Les Garlands vivent dans une maison de 2,1 millions de dollars.

La famille Garland vit dans une maison de 2,1 millions de dollars à Bethesda, dans le Maryland.

C’est une maison de cinq chambres et ils l’ont achetée le 4 novembre 1999 pour 990 000 €. C’est 3,315 pieds carrés et 0,49 acres. Il a trois salles de bain complètes et un demi-bain.

