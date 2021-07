Les enfants de Kelly Clarkson, River Rose et Remy, ont tous grandi dans une nouvelle photo

Cela fait un moment que Kelly Clarkson a donné à ses fans un aperçu de sa fille River Rose et de son fils Remington, mais elle vient de rattraper le temps perdu en partageant une nouvelle photo adorable du duo.

Et ça valait le coup d’attendre !

Mercredi, la chanteuse, coach de « Voice » et animatrice de talk-show s’est rendue sur Instagram avec une photo d’elle et des enfants en vacances, montrant à quel point ils apprécient leur séjour à Orlando, en Floride – et à quel point les petits sont grands. à présent.

Clarkson est tout sourire dans la photo dans laquelle elle a son bras droit enroulé autour de Remy, 5 ans, comme maman l’appelle, et sa gauche autour de River Rose, 7 ans. Les enfants ont l’air aussi heureux qu’elle, ce qui n’est pas surprenant puisqu’ils se tiennent devant des rangées de stormtroopers «Star Wars».

« Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez », a plaisanté le joueur de 39 ans à propos de la scène avant d’ajouter : « Nous nous sommes tellement amusés à Disney World ! Tous les manèges étaient incroyables mais oh mon dieu, vous tous, Pandora et les manèges Star Wars sont là où ça se passe! Merci pour ces vacances magiques, Disney ❤️.”

La photo est la première photo de River Rose et Remy que Clarkson a partagée sur Instagram depuis qu’elle a demandé le divorce de leur père, Brandon Blackstock, l’année dernière. Mais en dépit d’être la fierté et la joie de leur mère, leur absence d’un an des réseaux sociaux n’est pas vraiment surprenante. Après tout, depuis que Clarkson et Blackstock se sont séparés, elle a été prudente et protectrice envers eux, ainsi que les deux beaux-enfants qu’elle a tirés du mariage, Savannah, 19 ans, et Seth, 14 ans.

Kelly Clarkson et Brandon Blackstock emmènent leurs enfants à la première mondiale de « UglyDolls » au Regal Cinemas le 27 avril 2019 à Los Angeles. Getty images

En fait, elle a cité les enfants comme la raison pour laquelle elle n’a pas parlé davantage de sa séparation de Blackstock après près de sept ans de mariage.

En septembre, lors de la première de la saison deux de son talk-show éponyme, elle a déclaré: «Ce à quoi je fais face est difficile car cela implique plus que mon cœur, cela implique beaucoup de petits cœurs. Nous avons quatre enfants et le divorce n’est jamais facile. Nous sommes tous les deux issus de familles divorcées. Nous savons que la meilleure chose ici est de protéger nos enfants et leurs petits cœurs. »

Kelly Clarkson embrasse ses enfants dans les coulisses de « The Voice » en novembre 2018. Kelly Clarkson / Instagram

Clarkson a demandé le divorce de Blackstock en juin 2020, citant des « différences irréconciliables ». En novembre suivant, un tribunal californien a accordé à Clarkson la garde physique principale des enfants.

Bien que le divorce soit toujours en cours, plus tôt ce mois-ci, Clarkson a déposé des documents demandant au tribunal de le rendre officiel alors qu’ils triaient les détails restants.

En rapport

« Si deux personnes sont obligées de rester légalement liées l’une à l’autre alors que le statut ne peut qu’engendrer de l’amertume et du malheur supplémentaires… la dissolution du mariage ne devrait pas être reportée simplement parce que des questions relatives à la propriété, à la pension alimentaire, aux honoraires d’avocat ou à la garde des enfants n’est pas prêt pour une décision », lisent les documents.

En rapport: