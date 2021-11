Les enfants de demain reviendront alors que le développeur Q-Games acquiert les droits de propriété intellectuelle

Q-Games, le studio derrière The Tomorrow Children, a annoncé qu’il détient désormais les droits de l’obscur jeu coopératif en ligne.

Le titre PlayStation 4 a récemment atteint son cinquième anniversaire, bien que le jeu lui-même ait été fermé un an seulement après son lancement. Sony détient depuis lors les droits sur la propriété intellectuelle, mais dans un accord inhabituel, les droits appartiennent désormais au développeur :

Dans un mouvement historique de Sony Interactive Entertainment, The Tomorrow Children est à nouveau à la maison ! Q-Games a acquis les droits de propriété intellectuelle et rapportera #LesEnfantsDemain à l’avenir. Rejoignez « Postcards from the Void » pour rester informé !https://t.co/93L8sA8wkl pic.twitter.com/rhNYn6k35e — Q-Games – Célébrons 20 ans ! (@PixelJunkNews) 9 novembre 2021

« Dans un mouvement historique de Sony Interactive Entertainment, The Tomorrow Children est à nouveau à la maison », indique le communiqué. La partie la plus intéressante de l’annonce est peut-être que l’équipe « ramènera [The Tomorrow Children] à l’avenir ». Il semble que le studio ne perde pas de temps maintenant que l’IP est entre ses mains. Comment cela se manifestera est inconnu, mais il semble que nous revisiterons le Void sur PS5.

Nous avons récemment discuté avec le président de Q-Games, Dylan Cuthbert, du jeu et de son parcours, ce qui vaut la peine d’être lu compte tenu de ce nouveau contexte. Il y parle des changements qu’il apporterait s’il sortait le jeu maintenant, ainsi que de sa vision d’un suivi potentiel.

Êtes-vous excité pour le retour de The Tomorrow Children? Travaillez ensemble dans la section commentaires ci-dessous.