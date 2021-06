Les enfants aussi jeunes que 12 ans peuvent désormais recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19, mais certains parents hésitent à faire vacciner leurs enfants. Les parents pourraient s’inquiéter de donner à un enfant de 12 ans un vaccin qui n’a pas encore été approuvé pour les enfants encore plus jeunes. Nous avons donc posé aux médecins spécialisés dans les maladies infectieuses chez les enfants une question que de nombreux parents se posent : les enfants de 12 ans devraient-ils se faire vacciner contre le COVID-19 ?

La réponse des experts est un oui catégorique. « Je pense absolument qu’ils devraient se faire vacciner, tout comme je pense que toute personne éligible au vaccin, qui descend à 12 maintenant, devrait se faire vacciner », a déclaré le Dr Aaron Milstone, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques au Johns Hopkins Children’s Center de Baltimore. . « Parce que c’est, premièrement, la meilleure façon pour eux de se protéger contre cette infection, et, deuxièmement, c’est la meilleure façon d’aider à protéger la communauté contre la propagation du virus. »

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis recommande que les personnes de 12 ans et plus reçoivent un vaccin COVID-19, tout comme le Académie américaine de pédiatrie (AAP). En effet, le Le CDC a récemment exhorté parents à encourager leurs adolescents à se faire vacciner, après qu’une augmentation des hospitalisations a été signalée dans ce groupe d’âge en mars et avril.

« À un moment donné, les parents devront décider s’ils veulent faire vacciner leurs enfants ou s’ils veulent qu’ils reçoivent COVID », a déclaré Milstone. « Je sais que certaines personnes sont nerveuses et anxieuses. Et j’espère que, comme de plus en plus d’enfants sont vaccinés en toute sécurité, cela les rassurera que c’est une approche plus sûre que de risquer que votre enfant ait une complication de l’infection elle-même. »

Le 10 mai, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a prolongé l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 chez les enfants âgés de 12 à 15 ans, Science en direct signalée précédemment . La FDA avait déjà accordé une EUA pour l’utilisation du même vaccin chez les personnes âgées de 16 ans et plus le 11 décembre 2020.

Le vaccin est efficace à 100% dans la prévention du COVID-19 chez les 12 à 15 ans, selon un essai clinique de phase 3 avec 2 260 participants, dont les résultats ont été publiés le 27 mai dans Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre . Environ la moitié des participants ont reçu le vaccin et la moitié a reçu un placebo. Il n’y a eu aucun cas de COVID-19 confirmé chez les participants qui ont reçu le vaccin et 18 cas chez ceux qui ont reçu le placebo.

Le vaccin a également un « profil d’innocuité et d’effets secondaires favorable », ont écrit les auteurs dans leur étude. Aucun des vaccinés participant à l’essai n’a présenté d’effet indésirable grave lié au vaccin. De plus, dans un déclaration à propos de l’EUA, la FDA a déclaré qu’elle avait déterminé que les avantages du vaccin pour les enfants de 12 ans et plus l’emportaient sur les « risques connus et potentiels, soutenant l’utilisation du vaccin dans cette population ».

Avantages de la vaccination

Le COVID-19 sévère est rare chez les enfants, mais cela ne veut pas dire que le COVID-19 n’a pas affecté les enfants. Fin avril, il y avait eu plus de 3,7 millions de cas de COVID-19 chez les enfants aux États-Unis, 15 456 hospitalisations d’enfants dues au COVID-19 et 303 décès d’enfants dus au COVID-19, selon un rapport par l’AAP et la Children’s Hospital Association. Bon nombre de ces hospitalisations impliquaient des soins intensifs, a ajouté le Dr Yvonne Maldonado, présidente du comité AAP sur les maladies infectieuses et chef de la division des maladies infectieuses pédiatriques de la Stanford University School of Medicine.

« Nous pensons vraiment que pour protéger les enfants eux-mêmes, il est vraiment important de se faire vacciner et aussi de protéger les personnes de la communauté où vivent les enfants contre les infections transmises par les enfants. Donc, pour le bien des enfants et le bien de la communauté, c’est important », a déclaré Maldonado, qui est également l’un des enquêteurs de l’essai du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 chez les enfants de moins de 12 ans.

Une autre raison de se faire vacciner est la protection contre les conséquences à long terme du COVID-19, qui restent à déterminer, a déclaré Milstone. Un exemple de conséquence à long terme qui a déjà été observée est le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (MIS-C), qui peut se développer chez les enfants un mois ou deux après l’infection par le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. , il a dit. MIS-C se caractérise par l’inflammation de plusieurs organes, Science en direct signalée précédemment .

« Nous ne savons pas s’il pourrait y avoir d’autres effets tardifs de ce virus qui vient d’émerger il y a un an et demi », a déclaré Milstone. « Donc, pour le moment, je pense que le moyen le plus sûr de se protéger est de se faire vacciner. »

De plus, la vaccination offre aux enfants la possibilité de vaquer à plusieurs de leurs activités sans porter de masque. « Les avantages sociaux sont importants », a déclaré Maldonado, ajoutant que le nouveau directives de masque du CDC indiquent que les personnes vaccinées peuvent se passer de masques dans la plupart des situations. « Et ce serait vraiment utile pour les enfants d’avoir cette opportunité », a déclaré Maldonado.

« Des millions d’enfants »

Moins d’une semaine après l’approbation par la FDA du vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, 600 000 enfants de ce groupe d’âge avaient reçu leurs premières doses, a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky, aux membres des médias le 18 mai. . a rapporté . À cette date, 4 millions de personnes de 17 ans et moins avaient été vaccinées, a déclaré Walensky.

« J’espère que le fait que des millions d’enfants ont reçu ces vaccins en toute sécurité aux États-Unis rassurera les gens sur le fait que c’est une chose sûre à faire pour leur enfant », a déclaré Milstone.

Dans une enquête publiée dans le Moniteur de vaccination de mai de la Kaiser Family Foundation , 41 % des parents d’enfants âgés de 12 à 17 ans ont déclaré que leurs enfants avaient reçu au moins une dose ou qu’ils seraient vaccinés immédiatement.

Pourtant, tous les parents ne souhaitent pas que leurs enfants se fassent vacciner. Dans la même enquête, 14% des parents ont déclaré qu’ils feraient vacciner leur enfant uniquement si leur école l’exigeait, et 20% ont déclaré qu’ils ne feraient « certainement pas » vacciner leur enfant de 12 à 17 ans. De nombreux parents ont déclaré qu’ils s’inquiétaient des effets secondaires des vaccins.

Effets secondaires et risques

Les effets secondaires les plus courants du vaccin Pfizer-BioNTech chez les enfants âgés de 12 à 15 ans sont « la fatigue, les maux de tête, les frissons, les douleurs musculaires, la fièvre et les douleurs articulaires », selon la déclaration de la FDA sur l’EUA. Ces effets secondaires sont similaires à ceux rapportés par les vaccinés âgés de 16 ans et plus, selon le communiqué.

Dans un 17 mai déclaration , le CDC a déclaré avoir enquêté sur quelques cas de myocardite ( cœur inflammation), principalement chez les adolescents, dans les quatre jours suivant la vaccination, Science en direct signalée précédemment . Et récemment, les données du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) des États-Unis ont montré un nombre plus élevé que prévu de cas de myocardite chez les adolescents plus âgés et les jeunes adultes, âgés de 16 à 24 ans, dans un délai d’un mois après avoir reçu leur deuxième injection de Pfizer ou de Moderna. vaccin, selon le Comité consultatif du CDC sur les pratiques d’immunisation (ACIP) . Les chercheurs continueront de surveiller ce lien alors que de plus en plus de jeunes sont vaccinés pour déterminer si le vaccin est vraiment la cause de ces cas de myocardite, a déclaré l’ACIP. Il sera important de déterminer s’il y a vraiment plus de cas parmi les personnes vaccinées, a déclaré Milstone, car ce n’est qu’alors qu’il serait logique d’attribuer l’inflammation cardiaque au vaccin COVID-19.

Compte tenu du grand nombre d’infections, d’hospitalisations et de décès dus au COVID-19 chez les enfants, « nous pensons que les avantages du vaccin l’emporteront sur les risques, et que si les gens sont préoccupés par la myocardite, ils doivent savoir que le CDC et d’autres sont enquête toujours sur une relation potentielle, mais s’il y a une relation, ce sera rare », a déclaré Maldonado. Sur des millions de vaccins administrés à des personnes de moins de 18 ans, il n’y a eu que quelques cas d’inflammation cardiaque. Ces cas ont été bénins et se sont résolus rapidement, a-t-elle déclaré.

Actuellement, le vaccin Pfizer-BioNTech est le seul vaccin COVID-19 approuvé pour une utilisation chez les personnes de moins de 18 ans. Cependant, Moderna a annoncé dans un 25 mai déclaration que son vaccin est sûr et efficace chez les enfants âgés de 12 à 17 ans, sur la base des résultats d’un essai clinique de phase 2/3, et qu’il prévoit de soumettre ses données à la FDA en juin.