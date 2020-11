Les enfants d’âge universitaire boivent moins d’alcool, mais fument plus de marijuana

Les jeunes adultes ne boivent plus autant qu’avant. En fait, plus d’un quart ne boit pas du tout d’alcool, selon des enquêtes récentes.

C’est une bonne nouvelle pour la santé. Mais il y a aussi un inconvénient dans les données: alors que la consommation d’alcool diminue chez les 18-22 ans, la consommation de marijuana augmente progressivement. Le nombre de jeunes adultes consommant à la fois de l’alcool et de la marijuana augmente également, ce qui augmente les inquiétudes quant à une future augmentation des problèmes de toxicomanie, selon de nouvelles recherches.

Je suis professeur de psychologie à la Texas State University et j’étudie la consommation de substances chez les jeunes adultes et les adolescents depuis plus de 15 ans. Un de mes principaux intérêts est la façon dont la consommation de substances change au cours de l’adolescence et du jeune âge adulte. C’est une période de profond changement: un jeune de 13 ans est très différent d’un jeune de 25 ans à presque tous les égards.

Avec des collègues de l’Université du Michigan, de l’Université de Floride centrale et de l’Université d’État de l’Iowa, j’ai étudié les tendances de la consommation d’alcool et de marijuana chez les jeunes adultes afin de mieux comprendre comment la consommation change avec l’âge. Les derniers chiffres offrent à la fois espoir et inquiétude.

La génération Z brise les stéréotypes

Il y a des raisons au stéréotype des jeunes adultes qui boivent de manière excessive et qui consomment des substances, comme en témoignent des photos et des vidéos de bars et de fêtes universitaires. Mais les sondages et notre analyse suggèrent que la consommation excessive d’alcool n’est pas aussi courante que les gens peuvent le croire.

En utilisant les données de l’Enquête nationale annuelle sur la consommation de drogues et la santé, nous avons constaté qu’en 2018, près de 30% des adultes en âge de fréquenter l’université, âgés de 18 à 22 ans, n’avaient pas bu une seule boisson alcoolisée au cours de l’année précédente, contre moins d’un quart. en 2002. Plus de 60% n’avaient pas du tout consommé de marijuana.

Chez les 18-25 ans, le nombre de personnes ayant déclaré avoir consommé de l’alcool de façon excessive l’année précédente est passé de 39% en 2015 à 34% en 2019. Cela peut être influencé au moins en partie par les croyances qui se forment au lycée. Une autre enquête montre que près des trois quarts des lycéens pensent que leurs amis désapprouveraient la consommation excessive d’alcool le week-end, contre un peu plus de la moitié au début des années 1980.

Les adolescents – généralement âgés de 12 à 17 ans – étaient plus susceptibles d’éviter à la fois l’alcool et la marijuana qu’il y a vingt ans, ce qui fait partie d’une tendance plus large à la baisse de la consommation de substances et des comportements à risque chez les adolescents observés dans diverses enquêtes et sources de données nationales. . En 2019, près de 80% des adolescents n’avaient pas du tout consommé d’alcool l’année précédente, contre 65% en 2002, et 87% n’avaient pas consommé de marijuana.

Utiliser à la fois de la marijuana et de l’alcool

La mauvaise nouvelle est que le nombre de jeunes adultes en âge de fréquenter l’université déclarant avoir consommé de la marijuana au moins une fois l’année précédente a augmenté, passant de 33% à 37%.

La grande majorité de ceux qui ont déclaré consommer de la marijuana consommaient également de l’alcool. Nous avons constaté que l’augmentation du nombre de jeunes adultes consommant les deux était le résultat de jeunes adultes qui consommaient de l’alcool et consommaient également de la marijuana.

Cette augmentation de la consommation d’alcool et de marijuana est un signe d’avertissement important, car les jeunes adultes de ce groupe avaient également des taux beaucoup plus élevés de consommation d’autres drogues illicites, comme la cocaïne et l’abus de médicaments sur ordonnance, impliquant des médicaments comme les opioïdes ou les benzodiazépines.

Cela peut indiquer qu’un plus grand nombre aura besoin d’un traitement pour toxicomanie dans les années à venir.

Pourquoi les changements?

Une théorie pour les tendances changeantes de la consommation d’alcool et de marijuana est que la consommation de substances chez les adolescents commence maintenant à des âges plus avancés.

Les données soutiennent ceci: le nombre d’adolescents qui commencent à consommer de l’alcool a quelque peu diminué, tandis qu’un plus grand nombre d’adultes en âge de fréquenter l’université sont des consommateurs d’alcool et de marijuana pour la première fois. La raison de ce changement est moins claire, mais une théorie est que les adolescents ont eu plus de contacts virtuels que de contacts en face à face ces dernières années et qu’ils utilisent rarement des substances lorsqu’ils sont seuls.

L’évolution de la réglementation joue probablement également un rôle. La marijuana est désormais légale à des fins médicales ou récréatives dans un nombre croissant d’États.

Les attitudes envers l’alcool et la marijuana ont également changé au fil des ans, en particulier pour la marijuana.

L’étude Monitoring the Future, qui a suivi la consommation de substances chez les adolescents et les jeunes adultes depuis 1975, indique à la fois une forte baisse de la désapprobation de la marijuana chez les élèves des collèges et lycées et une diminution de la façon dont ils perçoivent la marijuana comme nocive. En fait, plus de jeunes de ce groupe d’âge voient maintenant plus de mal de la consommation régulière d’alcool que de désapprouver la marijuana.

Comment la pandémie changera les habitudes des jeunes avec l’alcool et la marijuana n’est pas encore claire. Une enquête menée ce printemps lorsque de nombreux restaurants et bars ont été fermés a révélé que les adultes de plus de 30 ans buvaient de l’alcool 14% plus souvent. Cependant, lorsque des chercheurs australiens se sont penchés sur des adultes plus jeunes de la génération Z, ils ont découvert une autre histoire: les groupes d’âge plus âgés peuvent boire plus, mais avec des bars et des restaurants fermés, 44% des étudiants d’âge universitaire ont déclaré boire moins.

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et faites partie de la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur. Cette version de l’article a été initialement publiée le Science en direct.