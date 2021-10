Les enfants autistes n’ont pas bénéficié d’une hormonothérapie expérimentale censée favoriser la sociabilité

L’étude financée par le gouvernement américain a utilisé une forme synthétique d’ocytocine, une hormone fabriquée dans le cerveau qui stimule les contractions de l’utérus et aide les mères à créer des liens avec leur nouveau-né.

Les enfants autistes n’ont pas bénéficié d’une thérapie expérimentale à base d’une hormone censée favoriser les liens sociaux, ont rapporté mercredi des chercheurs dans la plus grande étude du genre.

« C’est vraiment un revers majeur », a déclaré le Dr Linmarie Sikich, chercheur à l’Université Duke qui a dirigé l’étude américaine multi-sites publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre. « Nous espérions vraiment trouver un avantage et nous ne pouvions tout simplement le voir nulle part. »

L’étude financée par le gouvernement américain a utilisé une forme synthétique d’ocytocine, une hormone fabriquée dans le cerveau qui stimule les contractions de l’utérus et aide les mères à créer des liens avec leur nouveau-né.

Des expériences sur des souris ont suggéré que l’hormone pouvait favoriser la sociabilité, et de petites études ont laissé entendre qu’elle pourrait avoir des effets similaires chez les enfants autistes, qui ont souvent du mal à interagir socialement.

Près de 300 enfants autistes se sont inscrits initialement, et 250 d’entre eux ont terminé l’étude de six mois. Les enfants, âgés de 3 à 17 ans, ont reçu des jets quotidiens de spray nasal contenant de l’ocytocine ou un ingrédient inactif pendant sept semaines, avec des augmentations progressives de la dose par la suite. La dose peut être maintenue ou réduite sur demande.

De petites améliorations du comportement se sont produites dans les deux groupes, mais elles n’ont eu aucun impact significatif, a déclaré Vikich. Des analyses séparées n’ont montré aucune différence dans les résultats chez les enfants atteints d’autisme léger ou sévère, a-t-elle déclaré.

Un patient du groupe ocytocine a eu un effet secondaire grave que l’on pense être causé par l’hormone – une sédation au volant qui a conduit à un accident de voiture. Sinon, il n’y a eu aucun problème de sécurité majeur dans les groupes hormone et placebo.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, environ 1 enfant américain sur 54 est atteint d’autisme. La thérapie comportementale est le traitement le plus efficace.

L’ocytocine est une hormone naturelle et un messager chimique. Il est surtout connu pour son rôle dans le déclenchement du travail et la libération du lait maternel chez la femme. L’ocytocine synthétique est parfois administrée aux femmes enceintes par voie intraveineuse pour déclencher le travail.

Sur la base des premiers résultats de la recherche, certains médecins ont commencé à le prescrire aux enfants autistes. Certains promoteurs l’appellent « l’hormone de l’amour » et elle est vendue en ligne sous forme de potions et de pilules pour stimuler l’humeur et les relations.

Larry Young, un scientifique de l’Université Emory qui fait de la recherche animale avec l’ocytocine, a déclaré qu’il était trop tôt pour l’abandonner pour traiter l’autisme. Il a dit que l’hormone est mieux comprise aujourd’hui que lorsque l’étude a commencé il y a près de huit ans.

« Cela rend le monde social qui nous entoure plus vivant dans notre cerveau, alors nous y prêtons attention », a déclaré Young.

Il a comparé l’effet potentiel chez les personnes autistes à l’élimination du givre d’un pare-brise qui les empêche de lire les signaux sociaux et les émotions.

Cependant, sans thérapie comportementale ni orientation, cet effet pourrait être négatif, a-t-il déclaré. Il a cité un exemple hypothétique dans lequel un enfant autiste reçoit une giclée d’ocytocine chaque matin et commence à prêter plus d’attention aux autres enfants dans le bus scolaire. Et si l’attention accrue aidait l’enfant à se rendre compte que les enfants sont méchants et intimidants ?

« Il s’agit d’une étude très importante car elle dit que l’administration quotidienne d’ocytocine, bon gré mal gré, ne va pas conduire à une amélioration », a déclaré Young. « J’espère que les médecins et les parents apprendront de cela et diront que ce n’est pas quelque chose que nous donnons comme vitamine » sans autre traitement.

Le fils de Joyce Galaverna avait 13 ans lorsqu’il s’est inscrit à l’étude en 2015. Il a toléré les traitements mais son comportement n’a montré aucune amélioration.

« Les niveaux d’irritabilité et d’anxiété sont restés à peu près les mêmes tout au long de l’étude », a-t-elle déclaré.

La famille de Caroline du Nord n’a jamais su s’il avait reçu de l’ocytocine ou le placebo.

Bien que les résultats de l’étude aient été décevants, Galaverna a déclaré que son fils, Andre, s’était amélioré après que les douleurs de la puberté se soient atténuées et qu’il s’est inscrit dans une école privée stimulante. Il a terminé ses études secondaires en juin et a maintenant un emploi à temps partiel.

Le chercheur en autisme de l’Université de Virginie, Kevin Pelphrey, a déclaré que d’autres études ont montré que l’administration d’ocytocine par le nez pouvait entraîner des changements dans les régions du cerveau impliquées dans le comportement social. Il a déclaré que l’utilisation par l’étude d’une liste de contrôle du comportement pour évaluer l’efficacité de l’hormone peut avoir limité ses résultats.

Des mesures basées sur le cerveau pourraient être utiles pour déterminer quels enfants pourraient le mieux répondre à l’hormone, a-t-il déclaré.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire pour comprendre comment l’ocytocine pourrait être utilisée pour améliorer la fonction sociale chez les enfants autistes », a déclaré Pelphrey.

