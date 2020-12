Les enfants admirent Kamado Tanjiro de « Demon Slayer » plus que leurs parents

En ce qui concerne les enfants, il y a des millions des choses auxquelles ils peuvent s’accrocher à mesure qu’ils grandissent. Est impossible de compter le nombre de modèles pour les enfants, Mais il y en a qui ont vu leur popularité décuplé l’année dernière. Selon un nouveau enquêteIl semble que la star de «Demon Slayer» soit devenue populaire auprès des enfants en retirant les parents de l’équation.

Récemment, Benesse, une société d’éducation et d’édition, a mené une enquête sur Japon. Là, plus que 7600 élèves de la troisième à la sixième année ce qu’ils ont le plus aimé cette année. Les enfants ont même été interrogés davantage sur leur peuple admiré, et plus d’étudiants ont dit que ils admirent Tanjiro plus que leur maman ou leur papa.

L’enquête indique qu’environl 30% des enfants ont dit que « Demon Slayer » c’était la meilleure partie de 2020 pour eux. Bien sûr, la liste des dix premiers est complètement dominée par les personnages de « Demon Slayer ». Les seules exceptions concernaient les mères, les pères et les enseignants des élèves.

Clairement, « Demon Slayer » Il est très populaire et Tanjiro n’est pas quelqu’un dont vous voulez vous moquer si facilement. Il héros dirige une franchise qui est actuellement la plus importante Japon.

« Demon Slayer » il a battu presque tous les records de ventes à l’étranger, sans parler de son anime. La série a récemment sorti son premier film d’anime, et on s’attend à ce que Demon Slayer devenir le film le plus rentable de Japon.