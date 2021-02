Les énergies opposées peuvent interférer avec la santé

Il est un fait que l’agitation de la vie quotidienne, la pollution excessive des grandes villes et le manque de temps pour une alimentation adéquate sont des facteurs qui contribuent à la maladie de plus en plus. Lorsque nous avons un organisme affaibli, des maladies apparaissent, mais cela peut aussi arriver à cause des énergies auxquelles nous devons faire face pendant nos jours.

Le monde est plein de forces cachées, bénéfiques et maléfiques. Chaque personne qui vit dans ce monde a également sa propre charge énergétique. Lorsque nous sommes en relation avec d’autres personnes et que nous visitons certains endroits, nous finissons par absorber une partie de l’énergie des autres et en laissant également un peu de la nôtre. Et c’est là que se déroule l’échange, qui peut être dangereux.

Comme pour tout dans la vie, nous devons avoir un équilibre entre les énergies que nous avons et celles que nous rencontrons. Vous êtes probablement allé dans un endroit où vous ne vous sentez pas bien et vous avez rencontré des personnes avec lesquelles vous avez créé une aversion presque instantanée. Peut-être connaissez-vous quelqu’un (ou l’avez-vous déjà ressenti dans votre peau), qui a eu une douleur «venue de nulle part» ou un inconfort handicapant, sans raison apparente. Car tout cela peut arriver parce que la personne en question n’a pas l’énergie compatible avec celle du lieu où elle se trouve ou avec la personne avec laquelle elle est en relation.

Il n’est pas rare que les gens éprouvent des maux de tête chaque fois qu’ils se rendent dans un certain endroit ou sont incapables de traiter avec quelqu’un. C’est encore l’énergie qui parle.

Lorsque cela devient fréquent, la situation se complique encore. Si une énergie incompatible s’empare de notre corps sans que nous nous en rendions compte, elle peut devenir un malaise constant ou même être le déclencheur du développement d’une maladie. Il s’avère que nous sommes tellement connectés au terrain et au physique, que nous oublions de prendre en compte les facteurs énergétiques tels que ceux qui nuisent à notre santé.

Comme il n’est pas possible d’éviter l’échange d’énergies (du moins pas dans son intégralité), il est fortement recommandé de toujours faire attention à la façon dont votre corps réagit aux lieux que vous fréquentez et aux personnes avec lesquelles vous êtes en relation. Apprenez à méditer et à vous protéger pour que les mauvaises énergies ne soient pas absorbées. Soyez vigilant et toujours attentif aux signes, en essayant de comprendre les signes de votre corps. Ce n’est qu’alors qu’il est possible, petit à petit, de développer une sorte de maîtrise de soi qui parvient à ne pas être affectée par des facteurs externes. Cependant, s’il est possible d’éviter de vivre avec ce qui vous rend malade, cela est fortement recommandé.

Rappelez-vous toujours que prendre soin de votre bien-être est un élément essentiel des soins personnels.