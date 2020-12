Les employeurs catalans soutiennent la demande de Valle de Aran (Lleida) d’autoriser la mobilité avec la France

LLEIDA, 22 déc. () –

Fomento del Trebajo a montré son soutien à la demande du gouvernement de Valle de Aran (Lleida) de permettre la mobilité de la région avec la France, de la même manière qu’elle est autorisée entre Alto Urgell (Lleida) et Andorre, selon un communiqué de ce mardi .

L’employeur a souligné «l’importance des relations économiques, professionnelles, sanitaires et éducatives» entre la vallée d’Aran et la France et affirme qu’aucun grief comparatif n’est établi entre les différentes régions de Catalogne.

Les employeurs ont également rappelé que la vallée d’Aran est l’une des zones de Catalogne où le risque d’épidémie et le taux de contagion du Covid-19 sont les plus faibles et, bien que «les mesures de sécurité fixées par les autorités doivent être garanties, La mobilité ne doit pas être entravée par des critères arbitraires qui nuisent à l’économie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂