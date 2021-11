Les employés d’Ubisoft cherchent à améliorer leur environnement de travail

Depuis des mois, Ubisoft s’est retrouvé au milieu de la polémique sur les accusations que ses travailleurs ont portées devant les médias, révélant des cas de harcèlement, de discrimination et de népotisme parmi les dirigeants de ses projets les plus importants, ainsi que certains des meneurs les plus importants. parmi les réalisateurs du studio français de jeux vidéo.

Et bien que l’affaire n’ait pas atteint des niveaux de gravité comparables à l’affaire Activision-Blizzard, il est évident que les demandes des employés n’ont pas été satisfaites, c’est pourquoi « ABetterUbisoft » a émergé dans les régressions sociales, une proposition dans laquelle il est recherché attirer l’attention et le soutien du public dans cette situation.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Nintendo montre un intérêt accru pour le cinéma

Ce vendredi 5 novembre, une déclaration est apparue sur Twitter qui parodie directement les newsletters qu’Ubisoft envoie par mail aux utilisateurs de « Far Cry 6 » pour les inciter à passer plus de temps dans le jeu.

Le message dédié de cette brochure est dédié directement à Yves Guillemot, PDG de la société. « Nous avons été déçus M. Guillemot. 100 jours, réunions sans demande. Il peut sûrement faire mieux que cela », affirme cette déclaration forte des employés d’Ubisoft.

ABetterUbisoft souligne qu’il y a 100 jours, une lettre ouverte a été signée dans laquelle ils demandaient quatre demandes clés pour améliorer l’environnement de travail de l’entreprise, qui n’ont pas encore reçu de réponse, alors maintenant, ils demandent aux fans de jeux développés par étude de signer cette pétition. Ils encouragent également les développeurs ou les employés généraux de l’entreprise à se joindre à cette cause.

Le 29 octobre, ce groupe d’employés d’Ubisoft a exprimé son soutien à la situation que vivent les employés d’Activision, qui se sont récemment engagés à embaucher un plus grand nombre de femmes et de travailleurs qui s’identifient comme « non binaires ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Découvrez la première bande-annonce officielle de « Jujutsu Kaisen 0 »

Les travailleurs d’Ubisoft et l’affaire Activision se sont activement battus pour améliorer leurs conditions de travail à la suite de diverses allégations d’inconduite sexuelle de la part de certains de leurs managers. Le cas d’Activision a fait l’objet d’une plus grande attention médiatique après qu’il a été révélé que nombre de ses managers maintenaient un environnement similaire à celui d’une « fraternité universitaire » où le harcèlement des employés faisait partie de la routine.