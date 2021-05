Les employés du laboratoire de Wuhan étaient malades en novembre 2019, selon les renseignements

Un nouveau rapport du renseignement public américain soulève de nouvelles questions sur l’idée que le nouveau coronavirus, SARS-CoV-2, s’est échappé d’un laboratoire.

Selon le le journal Wall Street , le rapport indique que trois employés de l’Institut de virologie de Wuhan ont cherché des soins hospitaliers en novembre 2019, à peu près au moment où le SRAS-CoV-2 aurait commencé à circuler dans la ville chinoise. L’Institut travaille avec les coronavirus trouvés dans les populations animales.

Cependant, on ne sait pas à quel point les chercheurs étaient malades ou quels étaient leurs symptômes. Dans le système médical chinois, il est courant de rechercher des soins médicaux d’entrée de gamme directement auprès des hôpitaux plutôt que des cliniques ambulatoires, selon le Wall Street Journal, et il n’y a aucune information sur le fait que les employés ont été admis pour des soins hospitaliers ou considérés comme des patients ambulatoires.

Les nouvelles informations sont susceptibles d’augmenter la pression pour plus d’enquêtes sur l’origine du nouveau coronavirus. Des travaux antérieurs sur la génétique du virus ont montré aucun signe de falsification humaine : Le virus ressemble aux coronavirus connus pour circuler chez les chauves-souris ou les pangolins, avec une mutation dans la protéine de pointe du virus qui permet au virus d’envahir plus facilement les cellules humaines, contribuant à permettre la propagation de personne à personne. Mais cette mutation n’est pas ce que les simulations informatiques prédit auraient rendu le virus plus transmissible. Au lieu de cela, cette empreinte génétique fait de la raison la plus probable de la pandémie une chance pour le virus: une mutation aléatoire semble avoir trébuché sur une séquence qui a permis au virus de décoller chez un nouvel hôte dans un cas classique de sélection naturelle, selon un article de mars 2020 dans la revue Médecine de la nature .

« Cette analyse des séquences du génome du coronavirus provenant de patients et de divers animaux suggère que le virus est probablement apparu chez un animal hôte et a ensuite subi d’autres changements une fois qu’il a été transmis et circulé chez l’homme », Adam Lauring, professeur agrégé de microbiologie, d’immunologie et maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université du Michigan qui n’a pas participé à cette recherche, a déclaré à 45Secondes.fr en avril 2020 .

Comme le montre la montée en puissance des nouvelles variantes du SRAS-CoV-2, le le virus mute régulièrement , et certaines de ces mutations sont associées à des changements dans l’efficacité de leur transmission.

La première épidémie de virus signalée s’est produite au marché de gros de fruits de mer de Huanan à Wuhan. Au départ, certains ont émis l’hypothèse que le virus était passé d’animal à humain sur le marché, car des animaux vivants y étaient logés et vendus. Cependant, il est vite devenu clair que le marché humide n’était peut-être pas le site original de ce saut : Il y a eu des premiers cas de COVID-19 dans la ville non connecté aux acheteurs de ce marché , et aucune séquence de SRAS-CoV-2 n’a été trouvée chez les animaux du marché. Au lieu de cela, il semble que le marché était simplement le site du premier événement de super-épandeur enregistré . le L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’origine la plus probable du virus était qu’il se propageait des chauves-souris à un autre animal inconnu, puis de là aux humains.

Origine du laboratoire?

La découverte selon laquelle il était peu probable que le génome du SRAS-CoV-2 ait été génétiquement modifié n’exclut pas l’hypothèse que le virus s’est échappé d’un laboratoire. Cela aurait pu être un virus naturel qui y était étudié et qui aurait infecté des humains par inadvertance. Les autorités chinoises et les chercheurs de l’installation de Wuhan nient que le virus était présent dans le laboratoire. Les listes des virus étudiés au laboratoire, publiées par l’établissement, ne montrent aucun cousin proche du SRAS-CoV-2.

L’Institut de virologie de Wuhan est la première installation de niveau de biosécurité 4 en Chine, ce qui signifie qu’il est conçu pour la recherche sur des agents pathogènes potentiellement dangereux et que les chercheurs prennent des précautions contre la transmission par aérosol. En avril 2020, des journalistes ont obtenu des câbles écrits par des diplomates américains en 2018 demander plus de soutien pour l’installation. Les câbles ont averti que le laboratoire manquait de personnel et de formation adéquats pour mener en toute sécurité ses recherches potentiellement dangereuses sur les coronavirus. Le laboratoire n’a pas partagé ses données ou ses archives à la suite de la pandémie, a rapporté le Wall Street Journal. Le gouvernement chinois n’a pas non plus toujours été ouvert au sujet des données des premiers jours de la pandémie. Par exemple, les responsables ont refusé de rendre disponibles les données brutes sur les maladies saisonnières dans le pays à l’automne 2019.

Cependant, il y a peu de preuves pour lier directement le laboratoire de Wuhan au SRAS-CoV-2. Les nouvelles informations sur les trois membres du personnel malades proviennent d’une source inconnue. Une personne a déclaré au Wall Street Journal que la source était un « partenaire international » et avait besoin d’une collaboration. Un autre a déclaré que l’intelligence était de « qualité exquise ». Une fiche d’information du département d’État publiée à la fin de l’administration Trump avait déjà attiré l’attention sur des informations selon lesquelles des membres du laboratoire seraient tombés malades à l’automne 2019 avec « des symptômes compatibles à la fois avec le COVID-19 et une maladie saisonnière courante », mais le nouveau rapport prétend ajouter plus de spécificité.

L’administration Biden a refusé de commenter les nouvelles informations au-delà des généralités, selon le Wall Street Journal. « Nous continuons d’avoir de sérieuses questions sur les premiers jours de la pandémie de COVID-19, y compris ses origines en République populaire de Chine », a déclaré au journal un porte-parole du Conseil national de sécurité.

Le 30 mars, l’OMS a appelé à la poursuite des recherches sur les origines du virus. « En ce qui concerne l’OMS, toutes les hypothèses restent sur la table », a déclaré le directeur général Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus dit dans un communiqué .

