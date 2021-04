Les employés de Pixar se sentiraient «  démoralisés  » après que Disney ait largué Luca et Soul en streaming

Les dernières nouvelles du prochain film de Pixar, Luca, Suivrait Âme avant et être publié directement sur Disney + aurait laissé ceux qui travaillaient dans le studio d’animation bien-aimé se sentir démoralisés. Il a été récemment révélé que Luca, qui devait initialement sortir en salles aux États-Unis le 18 juin 2021, passerait entièrement les salles de cinéma et serait à la place disponible pour diffusion sur Disney +. Et même pas le nouveau Premier Access de Disney +.

Je viens de parler à un ami de Pixar qui dit que Luca et Soul déménagent à Disney + ont démoralisé les employés: «Oubliez les théâtres, nous ne sommes même pas assez bons pour un supplément?» – Matthew Belloni (@MattBelloni) 29 mars 2021

Selon un tweet de l’ancien rédacteur en chef de THR Matthew Belloni, la décision, qui est exactement la même que celle qui a conduit à Âme sauter une sortie en salle et aller directement à Disney + a eu un effet négatif sur les employés de Pixar qui ont maintenant vu à deux reprises leurs efforts manquer le grand écran.

Depuis que la situation mondiale actuelle a étreint ses mains contagieuses dans l’industrie du divertissement, plusieurs studios se sont tournés vers des sorties en streaming pour des projets qui étaient initialement destinés à sortir en salles. En ce qui concerne Disney, plusieurs versions de tentpole ont été déplacées vers Disney + au milieu des fermetures de cinémas, mais certaines d’entre elles, telles que Mulan et Raya et le dernier dragon, ont un coût supplémentaire de 29,99 € pour les abonnés. Cependant, la sortie de Pixars n’a même pas été donnée, avec les deux Âme et maintenant Luca devenant disponible directement via la bibliothèque standard de Disney +.

Bien que ce soit indéniablement une bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui ont hâte de voir la prochaine aventure Pixar, la décision est naturellement impopulaire auprès de ceux de Pixar, qui estiment clairement que leurs efforts ne sont pas suffisamment appréciés par le studio. Alors que sur les marchés internationaux où Disney + n’est pas disponible, Luca sortira toujours en salles, avec des dates de première à annoncer, les créatifs derrière le projet sont déçus que le public national n’ait pas l’occasion de voir Luca visuels glorieusement vibrants sur grand écran.

Luca est situé dans une belle ville balnéaire de la Riviera italienne, avec Disney et Pixar racontant une histoire de passage à l’âge adulte avec une touche. L’histoire suit un jeune garçon qui vit un été inoubliable rempli de glaces, de pâtes et de promenades en scooter sans fin. Luca partage ces aventures avec son nouveau meilleur ami, mais tout le plaisir est menacé par un secret profond … ce sont des monstres marins d’un autre monde juste sous la surface de l’eau.

Luca est dirigé par Enrico Casarosa, nominé aux Oscars, qui a déjà apporté à Pixar La Luna à la vie et est produit par Andrea Warren (Lave, Voitures 3). Écrit par Jesse Andrews (Moi et Earl et la fille mourante) et Mike Jones Soul, le long métrage d’animation met en vedette une magnifique distribution d’ensemble dirigée par Pièce et Merveille star Jacob Tremblay.

Le reste de la distribution comprend Jack Dylan Grazer (Nous sommes qui nous sommes, Shazam), la nouvelle venue Emma Berman, Maya Rudolph (Demoiselles d’honneur, Saturday Night Live, Grande bouche), Marco Barricelli (Le livre de Daniel) et Jim Gaffigan (Le touriste pâle, Troupe zéro).

Luca devrait être diffusé aux États-Unis sur Disney + à partir du 18 juin. Ces affirmations ont été faites par l’ancien éditeur de THR Matthieu Belloni.

Sujets: Disney Plus, Disney