Les employés de Pixar expriment leur frustration face aux premières de Disney +

La sortie directe de cassettes telles que « Luca » et « Soul » sur la plateforme Disney + a été un sujet qui a soulevé une grande frustration chez certains employés des studios d’animation Pixar, qui ont exprimé de manière anonyme le traitement que son travail reçoit dans comparaison avec d’autres bandes qui arrivent sur la plate-forme avec le traitement «Premium Access».

En tant que PDG de la Walt Disney Company, Bob Iger prendrait la décision en 2006 d’acheter Pixar Animation à Steve Jobs pour le modeste montant de 7 à 4 milliards de dollars, qui, même avec l’inflation actuelle, dépasse quatre millions de dollars. Les achats Marvel ou Star Wars, faisant de Pixar l’une de leurs propriétés les plus précieuses.

Au début de la pandémie, « Onward » était le dernier film de Pixar à sortir sur grand écran, et quelques semaines seulement après sa sortie, la décision aurait été prise de l’ajouter au catalogue Disney + presque immédiatement. « Soul » aurait finalement été programmé pour sa première de Noël sans frais supplémentaires. Et bien que « Luca » ait eu une date de sortie pour le 18 juin, ils ont décidé de prendre une stratégie similaire avec ce film.

Cela a provoqué une vive indignation parmi certains employés de Pixar, qui ont partagé un témoignage anonyme avec Insider, soulignant que des films comme « Black Widow » reçoivent un traitement spécial avec « Premium Access », alors que leurs films ne comportent pas de frais supplémentaires lors de sa première.

«Luca n’a pas de prix élevé. Cela fait-il moins? C’est difficile à accepter », déclare l’un des employés de Pixar. Un autre a parlé de l’importance de l’expérience d’aller au cinéma, arguant que les films du studio «sont faits pour être vus sur grand écran».

Qui a également partagé sa déception avec ce modèle de sorties est Pete Docter, réalisateur de « Soul », bien que ces sentiments se seraient éteints avec le succès du film, qui est devenu un favori instantané du public et de la critique, en plus d’être un gagnant aux Oscars, Golden Globe et BAFTA.