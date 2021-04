Les employés de Facebook dénoncent les tactiques de recrutement racistes

Facebook fait l’objet d’une enquête pour des allégations de pratiques d’embauche à caractère raciste. Le géant des médias sociaux est accusé d’avoir refusé à plusieurs reprises des candidats noirs qui n’étaient pas «adaptés à la culture».

Trois candidats à un emploi sur Facebook ont ​​déposé une plainte auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC), une agence qui enquête sur la discrimination sur le lieu de travail, citant des cas où leur talent et leurs capacités ont été négligés alors qu’on leur a dit qu’ils ne s’intégreraient tout simplement pas.

« Il ne fait aucun doute que vous pouvez faire le travail, mais nous recherchons vraiment une culture adaptée », aurait déclaré un responsable du recrutement à l’un des trois candidats, selon le Washington Post.

Maintenant que le personnel de Facebook d’hier et d’aujourd’hui dénonce la discrimination à l’encontre des candidats noirs dans l’entreprise, le géant des médias sociaux est à nouveau critiqué pour son rôle dans le racisme systémique – cette fois de l’intérieur.

Le responsable des opérations de Facebook affirme que l’entreprise discrimine les candidats noirs

Oscar Veneszee Jr., qui est un directeur des opérations noir travaillant chez Facebook, dit que ses tentatives de proposer des candidats plus diversifiés sur le plan culturel ont été rejetées. Il soupçonne que «l’adéquation culturelle» controversée de l’entreprise y est pour quelque chose.

«Lorsque j’interviewais sur Facebook, on me disait constamment que je devais être en adéquation avec la culture, et quand j’essayais de recruter des gens, je savais que je devais trouver des personnes qui correspondent à la culture», a-t-il déclaré. «Malheureusement, peu de gens que je connaissais pouvaient relever ce défi parce que la culture ici ne reflète pas la culture des Noirs.»

Un ancien recruteur de Facebook qui a quitté le site de réseau social en raison de ses tactiques de recrutement à caractère raciste a déclaré que la société n’exigeait pas explicitement que ses recruteurs recherchent des candidats qui correspondent à la culture de Facebook, mais l’implication est là.

«Cela revient vraiment à savoir avec qui je me sens à l’aise», a-t-il déclaré.

L’enquête de l’EEOC a été étendue à une enquête plus large examinant la relation entre les pratiques d’embauche des entreprises et la perpétuation des préjugés raciaux.

Les «ajustements culturels» sont intrinsèquement racistes

Les «adaptations culturelles» sont un sujet très débattu dans les équipes de recrutement et dans les conseils de diversité. Résumer l’aptitude d’une personne à un poste pour savoir si elle correspond ou non à «l’ambiance» de l’entreprise est profondément subjective et laisse beaucoup de place aux préjugés.

Sans moyen significatif de mesurer «l’adéquation à la culture» d’une personne, cela peut facilement être utilisé pour justifier des pratiques d’embauche biaisées.

Ce n’est pas non plus une bonne stratégie du point de vue de la croissance. Bien sûr, vous devez être capable de bien travailler avec les membres de votre équipe, mais sacrifier des candidats hautement qualifiés par crainte qu’ils n’apportent quelque chose d’un peu trop différent n’est guère utile pour les résultats d’une entreprise.

Si un «ajustement culturel» consiste à se conformer aux normes fixées par ceux qui travaillent déjà dans ces sociétés à prédominance blanche, cela nie l’importance d’avoir des cultures et des antécédents diversifiés sur le lieu de travail.

Inévitablement, ceux qui correspondent à la «culture» formulée par les employés blancs seront des candidats blancs. Peut-être que le fait de ne pas «s’intégrer» est exactement la raison pour laquelle un candidat noir devrait être embauché afin de promouvoir la diversité de pensée et d’identité.

Le leadership de Facebook est à plus de 87% de Blancs ou d’Asie et 66% d’hommes, selon les rapports 2020 de la société sur la diversité.

Si ce sont ces chiffres qui donnent le ton à la «culture» de Facebook, il n’est pas surprenant de voir le manque de représentation diversifiée se répercuter sur d’autres positions.

Alice Kelly est une rédactrice et écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.