Les nominés aux Emmy Awards 2021 se sont réunis mardi et comprennent les plus grands noms de la télévision de l’année écoulée. Les catégories sont très proches, comme Meilleure actrice dans une mini-série qui compte de grandes stars. Cependant, parmi tant de titres, il y en avait un oublié qui attira l’attention : Lucifer et Tom Ellis ont été exclus de la liste. Que s’est-il passé?

La mauvaise relation entre les récompenses et le spectacle surnaturel n’est pas nouvelle car il n’a jamais été choisi comme candidat. A la place de Comedy Series, les organisateurs ont choisi Black-ish, Cobra Kai, Emily à Paris, Hacks, L’hôtesse de l’air, La méthode Kominsky, Stylo 15 Oui Ted Lasso.

Les Emmy Awards ont oublié Lucifer et Tom Ellis

La même chose s’est produite avec le protagoniste de la série : Ellis n’a jamais été ternado et cette fois Anthony Anderson est apparu à sa place (Noir), Michael Douglas (La méthode Kominsky), William H. Macy (Éhonté), Jason Sudeikis (Ted Lasso) et Kenan Thompson (Kénan).







Même s’il semblait que Lucifer repartait les mains vides, elle a été choisie pour la catégorie de Chorégraphie exceptionnelle pour la programmation scénarisée. Les critiques ont souligné l’épisode 10 de la saison 5 intitulé « Karaoké céleste », où la chorégraphe Brooke Lipton a concocté une mise en scène musicale spectaculaire.

Curieusement, ce chapitre a divisé l’opinion des fans de la série Netflix. Alors que certains ont loué la créativité artistique, d’autres ont critiqué le fait qu’elle s’éloignait trop de l’essence du spectacle. Cependant, un sondage Spoiler a révélé que 68% ont aimé ce qu’ils ont vu à l’écran.