Les émissions télévisées Hawkeye et Mme Marvel arriveront sur Disney + cette année

Suite au grand succès de Loki, Disney+ est encore loin d’en avoir fini avec les fans de Marvel, avec Victoria Alonso, vice-présidente exécutive de la production cinématographique chez Marvel Studios, confirmant maintenant que les deux Oeil de faucon et Mme Marvel tombera plus tard cette année. Tout en discutant des séries acclamées qui ont été jusqu’à présent disponibles sur la plate-forme, Alonso a noté qu’il y avait « quelques autres émissions » qui sortiront avant la fin de l’année, y compris Mme Marvel et Oeil de faucon.

Alonso a également abordé l’émergence de Disney + et comment un film à la narration en série a permis au studio de cinéma de bande dessinée de raconter des histoires qu’il n’aurait peut-être pas racontées autrement. « Lorsque la chance de faire partie de ce monde du streaming s’est présentée, nous étions plus que excités parce que tout d’un coup, nous pouvions en fait donner aux fans bien plus d’un quart de page ou trois mouvements sympas », a-t-elle déclaré.

Le tournage s’est récemment terminé sur Marvel’s Oeil de faucon avec la star de retour Jeremy Renner révélant la nouvelle sur les réseaux sociaux, remerciant le casting, l’équipe et Marvel Studios tout en disant aux fans que c’était son dernier jour en tant qu’archer expert, pour l’instant du moins. Bien que les détails de l’intrigue soient en grande partie inconnus, il est évident depuis le début que Oeil de faucon s’inspirera beaucoup de la série de bandes dessinées acclamée par la critique de Matt Fraction qui a commencé en 2012.

Cela comprend l’ajout de Bourdon la star Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop, suggérant qu’au moins une partie de la série se concentrera sur la relation entre Bishop et Clint Barton de Renner. Dans la bande dessinée, Barton prend Bishop sous son aile afin de transmettre l’héritage de Hawkeye, ce qui conduit souvent à de nombreuses querelles pour savoir qui est la meilleure version du héros Marvel. Tout comme Barton, elle est une archère et une artiste martiale hautement qualifiée et a depuis combattu aux côtés des Avengers avec Cassie Lang, la fille d’Ant-Man, les deux personnages assumant les rôles de super-héros de leurs prédécesseurs.

La course de Fraction comprend également Clint Barton aux prises avec une perte auditive soudaine à la suite d’une attaque du tueur à gages, Clown. Un élément majeur de la série de 22 numéros, Hawkeye perd son audition après avoir été poignardé dans les deux oreilles avec ses propres flèches, et une inspection minutieuse de plusieurs images récentes semble montrer Jeremy Renner portant ce qui ressemble à une petite prothèse auditive d’oreille interne suggérant que Barton étant sourd fera partie intégrante de la série Disney+.

Pour ce qui est de Mme Marvel, Iman Vellani incarnera le super-héros titulaire, un pakistanais-américain musulman de 16 ans de Jersey City qui écrit des fan-fictions de super-héros, en particulier de Capitaine Marvel. Elle devient une super-héros à part entière après avoir acquis des pouvoirs de changement de forme, le personnage devant s’associer à Carol Danvers de Brie Larson et Monica Rambeau de Teyonah Parris en 2022. Les Merveilles.

Oeil de faucon et Mme Marvel ne sont que quelques-uns des spectacles Marvel qui devraient arriver sur Disney + dans un avenir proche, le service de streaming apportant également un public Coeur de pierre, Invasion secrète, She-Hulk, Chevalier de la lune avec Oscar Isaac et la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…?. Cela nous vient de Variety.

