Les émissions des voitures neuves en Europe baissent pour la première fois depuis 2016, mais l’objectif 2020 de l’UE n’est toujours pas atteint

30 juin 2021 19:54:01 IST

Après trois années d’augmentation des émissions de CO2 des voitures neuves en Europe, elles ont fortement chuté en 2020, aidées par la tendance des véhicules électriques, selon un nouveau rapport. L’année dernière, les émissions moyennes d’une nouvelle voiture immatriculée dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Islande et en Norvège ont chuté de 12% à 107,8 grammes de CO2 par kilomètre parcouru par rapport aux 11,5 millions de voitures immatriculées dans les 30 pays, selon l’Agence européenne pour l’environnement. (EEE).

La baisse de 14,5 grammes par rapport à 2019 « représentait la première baisse observée depuis 2016 », a déclaré l’AEE.

Elle « coïncide également avec l’introduction progressive de normes d’émissions de CO2 plus strictes pour les voitures à compter du 1er janvier 2020 », a déclaré la Commission européenne dans un communiqué.

Les émissions avaient augmenté successivement en 2017, 2018 et 2019, portées par la popularité des SUV économes en carburant mais aussi plus gros, interrompant des années de déclin constant et remettant en question les objectifs fixés.

Le niveau 2020 a également établi un nouveau record de performance, battant la moyenne de 2016 de 118,1 grammes par kilomètre.

Cependant, il est toujours en retard par rapport à l’objectif fixé par l’UE de 95 grammes d’ici 2020. Le prochain objectif d’étape est de 81 grammes d’ici 2025 et de 60 grammes d’ici 2030.

La Commission européenne doit présenter le 14 juillet de nouvelles mesures pour atteindre les objectifs climatiques ambitieux des 27 États membres, avec des normes d’émissions élargies pour les voitures, en particulier pour les voitures à essence.

A titre de comparaison, une voiture neuve dans l’UE a émis en moyenne 172 grammes par kilomètre en 2000 et 140 grammes en 2010, selon l’AEE.

Il a déclaré que la baisse en 2020 est en particulier due à la forte augmentation de la demande de voitures électriques, ajoutant la mise en garde qu’une plus grande part de leurs émissions est concentrée dans leur fabrication, en particulier dans la fabrication de batteries, que lorsqu’elles roulent sur les routes. .

En 2020, la part des véhicules électriques parmi les nouvelles immatriculations a triplé en un an, passant de 3,5 % à 11 % en 2019, selon l’AEE.

Plus d’un million de voitures électriques ont été vendues en un an pour la première fois dans la région.

Parmi les 30 pays, la Norvège, leader mondial des voitures électriques, a ainsi décroché la couronne des émissions les plus faibles avec 38,2 grammes par kilomètre tandis que la Bulgarie est en queue de peloton avec 133 grammes.

L’Allemagne, premier marché automobile d’Europe, est 18e avec 113,6 grammes en moyenne.

L’AEE a également noté que les données sont encore provisoires et doivent être confirmées.

