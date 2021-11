Les émissions de télévision Rambo et The Expendables sont toutes deux en développement

Il n’y a pas si longtemps, l’idée ratée d’une série télévisée Rambo précédemment planifiée a de nouveau fait surface, et il semble maintenant que Millennium Media, qui détient les droits de propriété intellectuelle, pourrait bien envisager de relancer l’idée ainsi que considérant le même traitement pour une autre franchise Stallone, Les consommables. Il se passe de grandes choses à la télévision en ce moment, avec des plateformes de streaming qui réclament du nouveau contenu, dont une grande partie a réorganisé d’anciennes franchises de films telles que celle d’Amazon Prime. je sais ce que tu as fait l’été dernier et le prochain Extraterrestre série, ce n’était donc qu’une question de temps avant que des Rambo est revenu sur le radar.

Sylvester Stallone a suggéré qu’il envisagerait une autre Rambo film sur son retour dans la réserve amérindienne dans laquelle il a grandi, mais dans l’ensemble, une nouvelle série télévisée basée sur le vétéran de guerre redémarrerait probablement la franchise avec un nouvel acteur dans le rôle-titre et une histoire vierge à prendre Rambo retour à ses racines. Ou peut-être ira-t-il encore plus loin en tant que préquelle de Premier sang, il y a beaucoup de possibilités de travailler avec une fois qu’ils se sont libérés des chaînes de la franchise de films, qui sans Stallone est à peu près mort dans l’eau.

Quand cela vient à Les consommables, Stallone a également apparemment terminé avec cette franchise, ayant terminé le tournage de ses scènes pour le quatrième volet à venir. La série de films a fait ses débuts en 2010 avec Stallone écrivant, réalisant et jouant dans le film aux côtés de héros d’action tels que Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren et Mickey Rourke. Dans les suites qui ont suivi, la liste des stars emblématiques s’est agrandie pour ajouter Bruce Willis, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Harrison Ford et Mel Gibson, et en 2014 The Expendables 3 il semblait que le train en marche gériatrique s’était arrêté. Cependant, sept ans plus tard, nous retournons à l’action avec à peu près le même équipage, et la suggestion que pendant que Stallone tire sa révérence, il laisse l’avenir de la franchise entre les mains de la co-star Jason Statham. Dans cet esprit, il est difficile de déterminer où une série télévisée pourrait aller et si l’une des stars des films viendra.

Le président de Millennium Media, Jeffrey Greenstein, a déclaré Le journaliste hollywoodien que bien qu’ils n’en soient qu’aux premiers stades de développement, il existe certainement un plan pour étendre leur gamme de téléviseurs en utilisant leurs IP les plus connues. « Nous nous sommes toujours concentrés sur les longs métrages, nous avons une gamme de programmes télévisés que nous développons. Mais mon plan est de me concentrer sur notre propriété intellectuelle dans l’espace télévisé et de développer Has Fallen TV, Rambo LA TÉLÉ, Consommables LA TÉLÉ. Nous jouons avec Hellboy LA TÉLÉ. Il y a donc beaucoup d’opportunités, mais je veux vraiment lancer quelque chose d’IP avant de commencer à développer du contenu original. »

De toutes les options nommées par Greenstein, la Rambo série est probablement le pari le plus sûr pour passer à l’écran, avec Les consommables aussi un bon cri, mais quiconque attend le Hellboy Les séries télévisées devraient peut-être se rappeler que le film redémarré était un désastre complet au box-office en 2019, donc ce n’est peut-être pas la priorité la plus élevée. En attendant des développements sur ce front, on peut toujours se contenter de Les consommables 4, qui arrivera dans les salles en 2022. Cette nouvelle provient du Hollywood Reporter.

