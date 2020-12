Les émissions de télévision MCU Disney + apportent quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir dans un film promet Marvel Boss

La gigantesque machine cinématographique qu’est le MCU est sur le point de devenir beaucoup plus grande, avec de nombreuses émissions dérivées de la franchise qui feront bientôt leurs débuts sur Disney +. Bien que les émissions télévisées Marvel ne soient pas un concept nouveau, les émissions Disney + sont différentes, en ce sens qu’elles sont directement liées aux films et affichent le même niveau de budget et de portée. Dans une récente interview, le showrunner du MCU, Kevin Feige, a déclaré qu’il pensait que des émissions comme WandaVision offrir aux fans quelque chose que les films MCU ne peuvent pas.

« Le streaming est à 100% l’avenir et les consommateurs veulent regarder des choses. Et j’espère qu’ils voudront regarder notre série narrative longue durée. Une expérience comme WandaVision est quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir dans un film. Vous allez au cinéma pour des choses que vous vous ne pouvez pas diffuser en continu, et vous passez au streaming pour des choses que vous ne pouvez pas obtenir dans un cinéma. Et bien sûr, tout dans un cinéma finit par être diffusé. «

WandaVision a lieu directement après les événements de Avengers: Fin de partie. Brisée par la perte de son petit ami androïde Vision, joué par Paul Bettany, Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, interprétée par Elizabeth Olsen, se retire dans une fausse réalité de sa propre création, où Vision est toujours en vie, et les deux vivent un bonheur. la vie parfaite en banlieue, calquée sur les sitcoms classiques de télévision. Selon Kevin Feige, une direction aussi étrange et inattendue était exactement là où le MCU devait aller de manière créative.

« Mon équipe et moi nous demandions en interne où aller [after Avengers: Endgame, and what would be the next step that was equally challenging and unexpected. [The notion of extending the brand to television] était une poussée d’adrénaline. Elizabeth et Paul étaient ces acteurs incroyables – qui avaient fait des choses incroyables dans quatre films – mais n’avaient jamais eu la chance de dominer le récit car il se passait tant d’autres choses. C’était amusant de leur donner enfin une plate-forme pour montrer leur talent étonnant. «

Tandis que WandaVision a toutes les apparences extérieures d’une sitcom traditionnelle, il est toujours au cœur d’un film MCU. Le spectacle traite directement des retombées de l’invasion de la Terre par Thanos et aura un impact majeur et durable sur l’avenir de la franchise. La co-productrice exécutive Mary Livanos a laissé entendre que les téléspectateurs auront du mal à dire quelles parties de la série sont réelles en dehors de ce qui ne l’est pas.

« La série est compliquée. Parce que nous intégrons les règles du MCU et que nous nous restreignons aux sitcoms familiaux de banlieue – mais tous les épisodes ne sont pas structurellement similaires. Ce qui est amusant, c’est que cela amène le public à poser des questions sur le moment où cela prend lieu ou s’il s’agit d’une expérience sociale et s’il s’agit d’une réalité alternative et d’une élucidation du mystère.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. La série sortira le 15 janvier 2021 sur Disney +. Cette nouvelle vient de Emmys.com.

Sujets: Vision and the Scarlet Witch, Disney Plus, Streaming