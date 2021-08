Les émissions de carbone modifieront de 95 % le climat à la surface des océans d’ici 2100 : étude

30 août 2021 17:52:56 IST

Selon une étude publiée jeudi, jusqu’à 95% de la surface des océans de la Terre aura changé d’ici la fin du siècle à moins que l’humanité ne limite ses émissions de carbone.

Les climats de surface des océans, définis par la température de l’eau de surface, l’acidité et la concentration de l’aragonite minérale – que de nombreux animaux marins utilisent pour former des os et des coquillages – soutiennent la grande majorité de la vie marine.

Les mers du monde ont absorbé environ un tiers de toute la pollution par le carbone produite depuis la révolution industrielle.

Mais avec l’augmentation des niveaux de CO2 atmosphérique à un rythme sans précédent depuis au moins trois millions d’années, on craint que les climats de surface des océans deviennent moins hospitaliers pour les espèces qu’ils hébergent.

Des chercheurs basés aux États-Unis voulaient voir quel effet la pollution par le carbone avait déjà eu sur la surface des océans depuis le milieu du XVIIIe siècle. Ils ont également projeté l’impact des émissions jusqu’en 2100.

Pour ce faire, ils ont modélisé les climats océaniques mondiaux sur trois périodes : le début du XIXe siècle (1795-1834) ; la fin du 20e siècle (1965-2004) ; et la fin du 21e siècle (2065-2014).

Ils ont ensuite appliqué les modèles à deux scénarios d’émissions. Le premier, connu sous le nom de RCP4.5, envisage un pic des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, suivi d’une lente diminution pendant le reste du siècle.

Le deuxième scénario – RCP8.5 – est une approche « business as usual », où les émissions continuent d’augmenter au cours des 80 prochaines années.

Ecrire dans le journal Rapports scientifiques sur la nature, les chercheurs ont découvert que dans le scénario RCP4.5, 36% des conditions de surface des océans présentes tout au long du 20e siècle sont susceptibles de disparaître d’ici 2100.

Dans le scénario d’émissions élevées, ce chiffre s’élève à 95 %.

L’équipe a également découvert que, bien que les climats de surface des océans aient montré peu de signes de changement au cours du 20e siècle, d’ici 2100, jusqu’à 82% de la surface des océans pourraient connaître des climats jamais vus dans l’histoire récente.

Il s’agit notamment de mers plus chaudes, plus acides et contenant moins de minéraux essentiels à la croissance de la vie marine.

L’auteur principal de l’étude, Katie Lotterhos, du Marine Science Center de l’Université Northeastern, a déclaré que la composition changeante de l’océan en raison de la pollution par le carbone aurait probablement un impact sur toutes les espèces de surface.

« Les espèces qui sont étroitement adaptées à un climat en voie de disparition devront s’adapter à différentes conditions », a-t-elle déclaré à l’AFP.

« Un climat dans lequel la température et la chimie de l’eau sont courantes aujourd’hui sera rare ou absent à l’avenir. »

Options décroissantes

Alors que les espèces de surface ont jusqu’à présent pu se déplacer afin d’éviter les zones océaniques anormalement chaudes ou acides, l’étude de jeudi suggère qu’à l’avenir, leurs options pourraient être limitées en raison d’un réchauffement et d’une acidification presque uniformes.

« Déjà, de nombreuses espèces marines ont déplacé leurs aires de répartition en réponse à des eaux plus chaudes », a déclaré Lotterhos.

« Les communautés d’espèces qui se trouvent dans une zone continueront de changer et de changer rapidement au cours des prochaines décennies. »

Elle a déclaré que les gouvernements devaient surveiller les futures habitudes changeantes des espèces marines de surface.

Mais, en fin de compte, les océans du monde ont besoin des émissions qui entraînent l’arrêt de leur réchauffement et de leur acidification.

« Sans atténuation (des émissions), des climats nouveaux et en voie de disparition à la surface de la mer seront répandus dans le monde entier d’ici 2100 », a déclaré Lotterhos.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂