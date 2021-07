Les émeutes du Capitole prouvent que les vies bleues n’ont jamais compté pour les républicains

Les prétentions des républicains à « Back The Blue » et leurs chants de « Blue Lives Matter » reviennent les hanter au milieu de l’enquête du Congrès sur l’insurrection du Capitole.

La réaction des conservateurs au témoignage émouvant de quatre policiers de première ligne qui ont été attaqués pendant l’émeute a trahi l’hypocrisie dans la façon dont les forces de l’ordre sont perçues par la droite.

Ce que le témoignage de la police a révélé sur les attentats du Capitole.

Dans le témoignage effrayant, les officiers ont expliqué comment des foules de partisans de Trump les ont battus au sol et les ont assommés.

Les partisans de l’ancien président qui ont dit un jour : « Une attaque contre les forces de l’ordre est une attaque contre tous les Américains », ont laissé les officiers craindre pour leur vie lors de l’attaque du 6 janvier.

Le sergent de la police du Capitole des États-Unis. Aquilino Gonell a déclaré, à travers les larmes, que les insurgés ont même agité des drapeaux «Blue Lives Matter» alors qu’ils l’attaquaient.

Les mauvais traitements infligés à la police ont continué parmi les républicains et les conservateurs même après les attentats.

Le GOP a largement écarté toute occasion de réaffirmer son respect pour l’un des derniers piliers qu’il prétend soutenir.

Vingt et un membres du parti ont voté contre le fait d’honorer les policiers impliqués dans l’attaque. Ces membres comprenaient les représentants Lauren Boebert, Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz et Thomas Massie qui ont tous eu l’habitude de soutenir la police … quand cela leur convient.

Le parti qui prétendait autrefois soutenir les forces de l’ordre a refusé de reconnaître la gravité de l’insurrection, se faisant l’apologiste de ceux qui attaquent les policiers.

Même un animateur de Fox News s’est moqué de la police du Capitole.

Sur Fox, les vraies voix de la droite, Tucker Carlson et Laura Ingraham, ont tourné en dérision le témoignage de la police en rassemblant des clips expurgés montrant les moments les moins violents de l’attaque.

Ingraham a remis un trophée qui disait « meilleure performance politique » à Harry Dunn, un officier de police noir du Capitole des États-Unis, qui a déclaré que les manifestants lui avaient scandé le mot N.

« Le prix pour l’utilisation flagrante de la politique des partis lorsque les faits échouent, le prix Angle revient à l’officier de police du Capitole Harry Dunn », a-t-elle ajouté.

Carlson a continué à rire face à l’agent Michael Fanone, un policier qui a subi une crise cardiaque après l’incident.

Que signifie vraiment Blue Lives Matter pour les républicains ?

Le véritable sentiment derrière l’interprétation républicaine de « Blue Lives Matter » est flagrant dans ce contexte.

La phrase, qui a été inventée pour défier le mouvement «Black Lives Matter», est appliquée de manière si inégale que les conservateurs pourraient tout aussi bien dire avec le vraiment méchant ─ les vies bleues n’ont d’importance que s’ils prennent des vies noires.

Le GOP a toujours critiqué les démocrates pour leur manque de « loi et d’ordre », mais s’éloigne de toute défense de la police lorsqu’il s’agit de condamner la leur.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.