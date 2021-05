Les élixirs floraux combattent la dépression infantile

L’utilisation des élixirs floraux pour le traitement de la dépression infantile

Profitant de la célébration de la Journée des enfants qui a lieu en octobre, je parlerai un peu de l’utilisation des élixirs floraux dans le traitement de la dépression infantile. C’est vraiment difficile à croire, mais la dépression infantile existe.

D’un point de vue biologique, la dépression survient en raison d’un déséquilibre biochimique entre deux neurotransmetteurs: la noradrénaline et la sérotonine. Cependant, il est important de vérifier d’autres aspects de la vie de l’enfant, par exemple le stress dû aux activités excessives, les peurs, les changements soudains et inattendus, les luttes familiales constantes, le manque d’attention, les pertes affectives, les exigences excessives et même les antécédents familiaux.

Les symptômes les plus observés dans la dépression infantile sont: sentiments de culpabilité, faible estime de soi, tristesse, comportements d’automutilation, sommeil excessif ou insomnie, changements dans les habitudes alimentaires, fatigue excessive, mauvais résultats scolaires, perte de plaisir dans des activités qui étaient auparavant. considéré comme agréable, entre autres. Selon les cas, un traitement par antidépresseurs peut être nécessaire en conjonction avec une psychothérapie.

La thérapie florale, grâce à l’utilisation d’essences florales, peut contribuer au traitement de la dépression infantile. Juste pour illustrer, je mentionnerai trois élixirs floraux, tous appartenant au système des fleurs de Bach créé par le médecin anglais Edward Bach. Ce sont: la gentiane, l’ajonc et la moutarde.

La gentiane aidera les enfants tristes et démotivés face aux difficultés. La gentiane apporte la confiance et la foi que toutes les difficultés seront surmontées à la fin.

L’ajonc convient aux enfants qui sont très tristes, découragés et qui pensent qu’ils ne se sentiront plus jamais heureux. Cela aide tous les enfants qui ont perdu espoir. Gorse redonne cet espoir et la volonté de se battre et d’emprunter de nouveaux chemins.

La moutarde convient aux enfants qui ressentent une profonde tristesse sans raison apparente. La moutarde ramène le bonheur et la joie de vivre.

Pour une indication plus précise dans le traitement de la dépression infantile, il est important de consulter un thérapeute floral.

Les fleurs n’ont pas de contre-indications et peuvent être utilisées par des personnes de tout âge, y compris les bébés. Il est possible de les utiliser en conjonction avec tout autre traitement nécessaire. On les trouve dans les bonnes homéopathies et les pharmacies de manutention à travers le pays. Ils sont généralement utilisés en prenant 4 gouttes 4 fois par jour.