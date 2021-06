Les éléphants respirent de l’eau à 330 mph

Éléphants’ les troncs sont vraiment nuls – et c’est une bonne chose. La puissante aspiration permet aux éléphants de saisir adroitement des morceaux de nourriture petits et délicats, même des chips tortilla fragiles qui seraient autrement écrasées ou tâtonnées par la prise de leurs trompes musculaires.

Une vidéo à haute vitesse a récemment révélé que ce succès d’aspiration découle de la force de l’inhalation de l’éléphant. Les chercheurs ont calculé que les éléphants peuvent inhaler à des vitesses de plus de 336 mph (540 km/h), ce qui est plus de 30 fois la vitesse de l’air expulsé lors d’un éternuement humain (environ 10 mph ou 16 km/h) et plus vite qu’un Japan Rail train à grande vitesse (199 mph ou 320 km/h, selon Japon Rail ).

Leurs troncs peuvent également contenir plus que vous ne le pensez. Un éléphant peut élargir le diamètre de sa trompe en dilatant ses narines ; cela réduit l’épaisseur des parois intérieures du coffre et augmente l’espace à l’intérieur d’environ 64%, selon une nouvelle étude.

En rapport: Photos : Trouver des traces d’éléphants dans le désert

La trompe d’un éléphant – malgré son poids énorme de 220 livres (100 kilogrammes) – est capable d’effectuer des tâches étonnamment délicates : de peinture « autoportraits » à saisir les flocons de céréales en les pinçant dans l’extrémité du tronc, Science en direct signalée précédemment .

Des recherches antérieures ont montré que les éléphants peuvent souffler de l’air à travers leurs troncs pour manipuler des aliments qui sont juste hors de leur portée, et les auteurs de la nouvelle étude se sont demandé si les éléphants utilisaient également leur trompe comme aspirateurs personnels pour aspirer des friandises savoureuses, comme ils le font lorsqu’ils aspirent de l’eau ou de la poussière pour se vaporiser dessus, selon auteur principal de l’étude, Andrew Schulz, doctorant en génie mécanique au Georgia Institute of Technology à Atlanta.

Un éléphant utilise la succion pour chercher des pommes. (Crédit image : Andrew Schulz/Georgia Tech

« Un fort bruit d’aspirateur »

À l’aide de trois caméras vidéo, les scientifiques ont enregistré des expériences avec une femelle éléphant d’Afrique de 34 ans au zoo d’Atlanta, lui présentant des chips tortilla et des morceaux de rutabaga en cubes. Ensuite, ils ont enregistré une vidéo et collecté ultrason mesures de la trompe de l’éléphant pendant qu’il aspirait l’eau d’un aquarium. Les auteurs de l’étude ont ensuite calculé la capacité et la pression du tronc à l’aide des données de leurs observations et des mesures du tronc de l’éléphant du zoo d’Atlanta et d’un tronc congelé emprunté au Smithsonian National Museum of Natural History à Washington, DC

L’éléphant a inhalé pour soulever plusieurs petits objets ainsi que des objets uniques. Lorsqu’il y avait plus de 10 petits morceaux de rutabaga sur la table, l’éléphant a utilisé une aspiration pour les ramasser, produisant « un bruit d’aspirateur fort », ont rapporté les auteurs de l’étude. Pour les chips les plus délicates, l’éléphante a utilisé l’aspiration de deux manières : en aspirant la puce à distance, ou en appuyant d’abord sa trompe directement sur la puce, puis en appliquant une aspiration pour la soulever de la table. Ces efforts de levée de copeaux ont été remarquablement doux, ont rapporté les scientifiques.

« Même après des tentatives répétées, l’éléphant pouvait généralement le ramasser sans le casser », ont écrit les chercheurs.

Des expériences en aquarium ont en outre démontré la vitesse de la puissante inhalation de l’éléphant, avec des graines de chia pré-trempées dans l’eau aidant à montrer l’écoulement du liquide. L’éléphant a aspiré près d’un gallon (4 litres) de liquide en 1,5 seconde, ce qui semblait initialement plus liquide qu’une trompe ne pouvait raisonnablement contenir, a déclaré Schulz.

Des images à haute vitesse montrent la puissance d’aspiration impressionnante d’une trompe d’éléphant. (Crédit image : David Hu)

« Au début, cela n’avait pas de sens : le passage nasal d’un éléphant est relativement petit et il inhalait plus d’eau qu’il ne le devrait », a-t-il déclaré. dit dans un communiqué . « Ce n’est que lorsque nous avons vu les images échographiques et regardé les narines se dilater que nous avons réalisé comment ils l’ont fait. L’air ouvre les murs et l’animal peut stocker beaucoup plus d’eau que ce que nous avions initialement estimé. »

Les éléphants peuvent aspirer leur nourriture parce que leur système respiratoire s’adapte à une pression pulmonaire inhabituellement élevée, ce qui génère une vitesse de l’air inégalée chez les animaux terrestres, ont écrit les auteurs de l’étude. Par exemple, les poumons humains peuvent générer à peine assez d’aspiration pour élever « un petit morceau de papier », et une personne essayant de soulever une chips de tortilla en inhalant devrait positionner son nez à moins de 0,02 pouce (0,4 millimètre) de la cible, selon l’étude.

Même alors, un humain ne pourrait probablement pas aspirer assez fort pour faire le travail, car « toute fuite de liquide entre la puce et le nez rendrait le levage impossible », ont écrit les scientifiques.

Les résultats ont été publiés en ligne le 2 juin dans le Journal de la Royal Society Interface .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.