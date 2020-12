Les éléphants perdent le plus grand volume d’eau contenu dans les animaux terrestres, en une journée

Tendance FP04 déc.2020 10:21:32 IST

Les chercheurs ont maintenant découvert que les éléphants ont le plus grand volume de perte d’eau quotidienne jamais enregistré chez un animal terrestre. L’Université Duke a mené l’étude avec l’Université de Witwatersrand et le Hunter College et elle décrit des expériences réalisées avec des éléphants captifs pour découvrir la quantité d’eau qu’ils ont perdue. Les résultats de cette étude seront publiés cette semaine dans la Royal Society Open Science. Selon un rapport dans Science, lorsque le temps est chaud, les éléphants peuvent perdre jusqu’à 10 pour cent de toute l’eau de leur corps en une seule journée, ce qui équivaut à deux baignoires remplies d’eau.

Selon un rapport de Phys.org, les éléphants ont de gros organes comme leurs oreilles, qui fonctionnent comme d’énormes ventilateurs pour les garder au frais et ont de petites glandes sudoripares à leurs pieds. En buvant de grandes quantités d’eau, il aide également à les refroidir de l’intérieur car ils vivent principalement dans des climats plus chauds. Ces mammifères utilisent également de l’eau pour décomposer les aliments qu’ils consomment parce que leur processus de digestion est inefficace, c’est aussi pourquoi ils défèquent 12 à 15 fois par jour. Les éléphants perdent également beaucoup d’eau en urinant.

Selon Baptiste Mulot, chercheur sur le comportement des éléphants au ZooParc de Beauval (un parc zoologique français), l’expérience n’a pas beaucoup d’importance pour les éléphants de zoo qui vivent une vie choyée. Cependant, cela peut être un sujet de préoccupation pour les éléphants qui se trouvent à l’état sauvage surtout au rythme auquel la Terre se réchauffe. Il a déclaré que pour une espèce déjà menacée d’extinction, le manque d’accès à l’eau pourrait entraîner une baisse des taux de natalité, une réduction du lait pour les bébés et des décès liés à la déshydratation.

L’étude, dirigée par Corinne Kendall, a examiné cinq éléphants de savane africaine au zoo de Caroline du Nord et, à six reprises sur trois ans, a donné aux animaux des doses précises de deutérium, une version plus lourde inoffensive d’hydrogène qui se dilue dans l’eau corporelle et peut être retracée. dans les fluides des animaux. L’équipe de scientifiques a prélevé des échantillons de sang pendant 10 jours après le dosage pour vérifier combien il en restait, ce qui indiquerait à quelle vitesse l’éléphant perdait de l’eau.

Ils ont constaté que dans des températures fraîches, allant de 6 degrés Celsius à 14 degrés Celsius, les mâles perdaient en moyenne 325 litres par jour. Mais lorsque la température est montée à 24 degrés, ils ont perdu en moyenne 427 litres et même jusqu’à 516 litres. Cela représentait environ 10 pour cent de leur eau corporelle totale ou jusqu’à 7,5 pour cent de leur masse corporelle. Un éléphant peut boire jusqu’à 200 litres d’eau et dans l’ensemble, il doit boire au moins deux à trois jours pour éviter des niveaux dangereux de déshydratation.

En fait, un éléphant a perdu près de neuf pour cent de sa masse corporelle en une seule journée, explique la co-auteur de l’étude Rebecca Rimbach, écophysiologiste à l’Université Duke.

.

