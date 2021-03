Les éléphants d’Afrique arrivent sur la liste rouge de l’UICN en raison du braconnage et de la diminution des populations

26 mars 2021 16:53:42 IST

Des décennies de braconnage et de rétrécissement des habitats ont dévasté les populations d’éléphants à travers l’Afrique, ont déclaré jeudi des défenseurs de l’environnement, avertissant qu’une espèce trouvée dans les forêts tropicales était à un pas de l’extinction. Dans une mise à jour de sa «Liste rouge» des espèces menacées, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a souligné la vaste détérioration de la situation des éléphants dans la majeure partie de l’Afrique. Les éléphants de forêt du continent ont été particulièrement touchés, a-t-il déclaré. Leur nombre a chuté de plus de 86% en trois décennies, et ils sont maintenant considérés comme «en danger critique d’extinction» – à deux pas de leur extinction.

La population des éléphants de savane africaine a quant à elle diminué d’au moins 60 pour cent au cours des 50 dernières années, a déclaré l’UICN, la Liste rouge inscrivant désormais cette espèce comme « en danger ».

Auparavant, les éléphants du continent étaient évalués comme une seule espèce considérée comme vulnérable, mais non menacée.

« Les nouvelles évaluations de la Liste rouge de l’UICN concernant les deux espèces d’éléphants d’Afrique soulignent les pressions persistantes auxquelles sont confrontés ces animaux emblématiques », a déclaré le chef de l’UICN, Bruno Oberle, dans un communiqué.

Il y a à peine un demi-siècle, environ 1,5 million d’éléphants parcouraient l’Afrique, mais dans la dernière évaluation à grande échelle des effectifs de population en 2016, il n’en restait qu’environ 415000.

Appel de réveil

«Ce sont des déclins vraiment marqués», a déclaré Benson Okita-Ouma de Save the Elephants et coprésident du Groupe de spécialistes des éléphants d’Afrique de l’UICN.

Alors que la prochaine évaluation complète des effectifs d’éléphants d’Afrique n’est pas attendue avant 2022 ou 2023, il a déclaré à l’AFP que les déclins déjà observés devraient vraiment sonner « l’alarme ».

Les éléphants ne disparaîtront pas d’Afrique du jour au lendemain, a-t-il dit, mais il a souligné que « ce que cette évaluation nous donne est un avertissement précoce que si nous ne retournons pas les choses, nous risquons de (voir) ces animaux disparaître ».

« Le fait que nous descendions un terrain escarpé est un réveil au monde entier, en ce qui concerne … la viabilité de ces éléphants. »

Les experts ont convenu qu’il était préférable de traiter les éléphants des forêts et des savanes d’Afrique comme des espèces distinctes suite à de nouvelles recherches sur la génétique des populations d’éléphants, a déclaré l’UICN.

Les éléphants de forêt se trouvent dans les jungles tropicales d’Afrique centrale et dans divers habitats d’Afrique de l’Ouest, et n’occuperaient actuellement qu’un quart de leur aire de répartition historique.

Les plus grandes populations restantes se trouvent au Gabon et en République du Congo.

L’éléphant de savane préfère quant à lui la campagne ouverte et se trouve dans une variété d’habitats en Afrique subsaharienne.

Explosion de braconnage

Les deux espèces d’éléphants avaient connu un déclin particulièrement marqué depuis 2008, avec l’explosion du braconnage de l’ivoire.

Le problème a culminé en 2011, mais continue de menacer les populations, a déclaré l’UICN.

Peut-être encore plus alarmant, selon Okita-Ouma, est la destruction toujours croissante des habitats des éléphants en raison de l’utilisation croissante des terres pour l’agriculture et d’autres activités.

« Si nous ne planifions pas correctement notre utilisation des terres, pour aller de l’avant, autant que nous arrêtons le braconnage et que nous cessons de tuer illégalement ces animaux, il y aura encore d’autres formes de meurtres indirects en raison d’une mauvaise planification de l’utilisation des terres. , » il a dit.

Malgré la tendance générale à la baisse, le rapport de jeudi a souligné l’impact positif que les efforts de conservation peuvent avoir.

Certaines populations d’éléphants de forêt se sont stabilisées dans des zones de conservation bien gérées au Gabon et en République du Congo.

Et le nombre d’éléphants de savane est stable ou en augmentation depuis des décennies dans la zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambezi qui s’étend à travers les frontières de cinq pays d’Afrique australe.

« Plusieurs pays africains ont montré la voie ces dernières années, prouvant que nous pouvons inverser le déclin des éléphants, et nous devons travailler ensemble pour faire en sorte que leur exemple puisse être suivi. » Dit Oberle.

Okita-Ouma a déclaré que la pandémie de Covid-19 avait un impact négatif sur les efforts de conservation, car de nombreux pays avaient vu les revenus du tourisme utilisés pour financer les mesures de protection s’évaporer.

Dans le même temps, a-t-il dit, le déclin dramatique de l’activité humaine dans de nombreuses régions avait permis aux éléphants de «recoloniser» les zones d’où ils avaient été chassés auparavant.

« Pendant les confinements, nous avons vu des animaux se déplacer partout, et c’est un côté positif pour les animaux. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂