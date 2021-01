Les éléphants comptés depuis l’espace à l’aide de satellites et d’IA

africain éléphants sont les premiers animaux à être comptés avec succès depuis l’espace tout en se déplaçant dans un paysage compliqué allant des herbes ouvertes aux forêts.

Les chercheurs ont combiné des images haute résolution capturées à 600 km au-dessus de la surface de la Terre par les satellites Worldview 3 et 4, ainsi qu’un apprentissage informatique approfondi pour compter le nombre d’éléphants dans le parc national Addo Elephant en Afrique du Sud.

En règle générale, les défenseurs de l’environnement le font à partir d’avions volant à basse altitude afin de compter et de surveiller les éléphants d’Afrique (Loxodonta africana), une méthode qui prend plusieurs heures. Avec la nouvelle technique qui combine l’imagerie satellitaire et l’intelligence artificielle, jusqu’à 3 100 miles carrés (5 000 kilomètres carrés) peuvent être étudiés en une seule journée de ciel bleu en quelques minutes. Ensuite, les algorithmes informatiques d’apprentissage en profondeur des chercheurs analysent ces images et sélectionnent des éléphants individuels. Les résultats de cette nouvelle étude de preuve de concept ont montré que l’IA était aussi précise que l’œil humain pour repérer chaque éléphant.

«Bien qu’il s’agisse d’une preuve de concept, il est prêt à être utilisé», explique Isla Duporge, zoologiste à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, auteur principal de l’étude. a dit à la BBC . « Et les organisations de conservation sont déjà intéressées à utiliser cela pour remplacer les enquêtes utilisant des avions. »

La nouvelle technique est un élément clé pour assurer la survie de cette espèce, qui est classée « vulnérable à l’extinction » par le Liste rouge de l’UICN , la première base de données mondiale sur les menaces d’extinction de la faune créée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En raison du braconnage et de la destruction de l’habitat, seuls 415000 éléphants d’Afrique errent dans la nature, selon le World Wildlife Fund (WWF) .

« Une surveillance précise est essentielle si nous voulons sauver l’espèce », Olga Isupova, informaticienne à l’Université de Bath au Royaume-Uni qui a écrit les algorithmes d’apprentissage en profondeur utilisés dans l’étude, dit dans un communiqué . « Nous devons savoir où se trouvent les animaux et combien il y en a. »

Ce qui distingue vraiment cette étude des autres projets de suivi par satellite, c’est le succès du programme informatique à sélectionner les éléphants dans leurs milieux complexes – connus en écologie sous le nom de paysages hétérogènes – y compris des prairies et des savanes partiellement couvertes d’arbres.

« Ce type de travail a déjà été fait avec les baleines, mais bien sûr l’océan est tout bleu, donc compter est beaucoup moins difficile », a déclaré Isupova dans le communiqué.

L’imagerie satellitaire est une méthode d’enquête beaucoup plus efficace que les enquêtes de survol actuelles effectuées. Plus important encore, il est plus rapide et évite de compter deux fois les mêmes éléphants. L’enquête à distance réduit également l’impact des chercheurs sur les animaux et leur permet de compter les individus se déplaçant entre les pays, ce qui peut être difficile à faire depuis les avions en raison du contrôle strict des frontières et des zones de conflit, selon le communiqué.

C’est aussi une méthode d’enquête qui ne fera que s’améliorer avec le temps.

« La résolution des images satellites augmente tous les deux ans, et à chaque augmentation, nous pourrons voir de plus petites choses plus en détail », a déclaré Isupova dans le communiqué.

À mesure que l’imagerie satellitaire s’améliorera, d’autres espèces plus petites pourront bientôt être également comptées depuis l’espace.

L’étude a été publiée en ligne le 23 décembre 2020 dans la revue Télédétection en écologie et conservation .

