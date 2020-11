Les éléments constitutifs de la vie comme la glycine, d’autres acides aminés se forment dans les nuages ​​interstellaires: étude

Tendance FP19 nov.2020 15:05:43 IST

Les chercheurs ont maintenant découvert que la glycine et d’autres acides aminés se forment dans les nuages ​​interstellaires bien avant de se transformer en nouvelles étoiles et planètes. Selon les auteurs de l’étude, la détection de la glycine dans le coma de la comète 67P / Churyumov-Gerasimenko et dans des échantillons retournés sur Terre par la mission Stardust suggère que les acides aminés, tels que la glycine, se forment bien avant les étoiles. Cela contraste fortement avec les croyances selon lesquelles la formation de la glycine nécessitait de l’énergie, fixant des limites à l’environnement dans lequel elle peut se former.

Selon un déclaration par l’Université Queen Mary de Londres, une équipe internationale d’astrophysiciens et de modélisateurs astrochimiques basée à l’Observatoire d’astrophysique de Leiden, aux Pays-Bas, a montré qu’il est possible que la glycine se forme à la surface de grains de poussière glacée, en l’absence d’énergie à travers «chimie noire».

Parlant de l’étude, le Dr Sergio Ioppolo, de l’Université Queen Mary de Londres et auteur principal de l’étude, a expliqué que la chimie noire fait référence à la chimie sans besoin de rayonnement énergétique. Selon lui, ils ont pu recréer les conditions dans des nuages ​​interstellaires sombres où les particules de poussière froide sont recouvertes de fines couches de glace et traitées par impact d’atomes provoquant la rupture des espèces précurseurs et la réunion des intermédiaires réactifs.

Au cours de l’étude, les scientifiques ont montré que la méthylamine, le précurseur de la glycine, s’était formée dans le coma de la comète 67P. Les chercheurs ont utilisé une installation unique à ultra-vide, équipée d’une série de lignes de lumière atomiques et d’outils de diagnostic précis, pour confirmer que la glycine pouvait également se former et que la présence de glace d’eau était essentielle dans ce processus.

Les scientifiques ont pu confirmer les résultats en utilisant des modèles astrochimiques, le professeur Herma Cuppen déclarant que cela leur permettait de montrer que des quantités faibles mais substantielles de glycine peuvent se former dans l’espace avec le temps.

Harold Linartz, directeur du laboratoire d’astrophysique de l’Observatoire de Leiden a ajouté que la conclusion importante est que les molécules considérées comme des éléments constitutifs si la vie se forme déjà à un stade bien avant le début de la formation des étoiles et des planètes.

Les résultats de l’étude ont été publié dans le journal Astronomie de la nature.

