Les électrifiés aident Mercedes-Benz à respecter les limites de CO2

Les ventes de véhicules électrifiés au dernier trimestre de 2020 ont aidé Mercedes-Benz à respecter les limites d’émission de dioxyde de carbone en vigueur dans l’Union européenne. Cependant et déjà en cette année 2021, la marque promet que l’électrification va s’accélérer.

Mercedes-Benz a atteint les limites des émissions de dioxyde de carbone à la fin de l’année avec des ventes de dernière minute de véhicules hybrides rechargeables, évitant l’imposition d’amendes par les autorités européennes.

Mercedes-Benz a vendu près de 160 000 véhicules hybrides rechargeables et électriques en 2020. La moitié de ce volume de ventes a eu lieu au dernier trimestre de l’année, selon le PDG de Daimler, Hello Kallenius, aux journalistes. Il était prudent dans le passé pour atteindre ces objectifs à la dernière minute.

Mercedes-Benz Classe A hybride rechargeable

« La tendance positive observée au troisième trimestre s’est poursuivie au quatrième trimestre, tirée non seulement par la Chine, mais aussi par d’autres marchés », a souligné Kallenius, faisant référence à la demande totale. Les plans de Mercedes-Benz prévoient une accélération du lancement des modèles électriques et un engagement à respecter les normes d’émissions les plus exigeantes dans les années à venir.

Daimler a fait face au plus grand crash de l’industrie depuis la Seconde Guerre mondiale mieux que prévu et a également progressé dans la restructuration des opérations industrielles pour obtenir des résultats.

L’électrification s’accélère en 2021

Chez Mercedes-Benz Cars, la part des véhicules électrifiés est passée de 2% en 2019 à 7,4% l’an dernier. Les ventes d’hybrides rechargeables ont presque quadruplé pour atteindre plus de 115 000 unités. Environ 20 000 EQC ont été livrés à des clients dans le monde entier et l’EQV a atteint des ventes d’environ 1 700 unités.

Mercedes-Benz EQA

Les livraisons de modèles entièrement électriques ont totalisé environ 27000 unités, une forte augmentation à deux chiffres (+ 45,6%) par rapport au précédent record de ventes en 2019 (18 400 unités).

L’année 2021 représentera l’accélération de l’électrification chez Mercedes-Benz Cars, qui lancera quatre nouveaux modèles électriques: EQA, EQB, EQE et EQS.

La famille d’hybrides rechargeables Mercedes-Benz, actuellement composée de plus de 20 variantes de modèles, sera renouvelée avec des dérivés électrifiés de classe C et de classe S.Pour 2021, Mercedes-Benz Cars prévoit d’augmenter la part des véhicules électrifiés à environ 13%.

