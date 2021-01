Les efforts de production d’Horizon Forbidden West accélérés à mesure que les correctifs PC se terminent

Tout est apparemment sur le pont à Guerrilla Games alors que le studio néerlandais tente de conclure le développement d’Horizon Forbidden West depuis chez lui. L’équipe a confirmé dans un nouveau billet de blog que les correctifs et les mises à jour pour la version PC d’Horizon Zero Dawn seront désormais moins fréquents pour s’assurer que la suite à gros budget est prête pour son lancement éventuel sur PlayStation 5 et PlayStation 4. C’est actuellement prévu. aura lieu à un moment donné cette année.

Le message se lit comme suit: « Alors que notre équipe poursuit le développement de notre prochain titre Horizon Forbidden West, nous passons à des mises à jour moins fréquentes pour Horizon Zero Dawn Complete Edition pour PC après ce patch. Veuillez noter que nous continuerons à surveiller nos espaces communautaires comme toujours ! » Cela fait suite à de nombreux correctifs PC qui ont mis le port à bout. Maintenant qu’il est en bon état, l’attention de Guerrilla Games se tourne vers Horizon Forbidden West. Bien que cela ait probablement toujours été la priorité – cela signifie simplement que davantage d’employés peuvent désormais consacrer leur temps au développement et au perfectionnement. Nous ne sommes pas entièrement convaincus que le jeu atteindra sa fenêtre de sortie 2021, mais il semble que le développeur fasse de son mieux pour que cela se produise.