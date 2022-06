Les écrivains révélateurs Tim Seeley et Michael Moreci déballent le film

Révélateur est un film original de Shudder réalisé par Luke Boyce. Il est centré sur Angie (Caito Aase), une strip-teaseuse, et Sally (Shaina Schrooten), une manifestante religieuse, qui se sont retrouvées piégées dans un stand de peep show pendant l’apocalypse des années 1980 à Chicago. Le film a été écrit par Tim Seeley et Michael Moreci, auteurs de bandes dessinées et fans d’horreur de longue date, qui ont parlé à Centre de l’effroi sur la réalisation du film.

« Le personnage de Sally était basé sur cette femme de la ville où j’ai grandi. Elle était une partie si répandue de mon enfance parce que nous rentrions toujours à la maison et je la voyais à l’extérieur du centre commercial protester contre des jouets, des albums sataniques ou quoi que ce soit », a déclaré Seeley.

Une partie de la réflexion des scénaristes consistait à prendre un personnage comme celui-là et à créer un fleuret des années 80. C’est ainsi qu’ils ont trouvé Angie, qui ne juge pas et veut juste vivre. Selon Seeley, les assembler leur a permis de mettre en évidence leurs différences et leurs similitudes, ce qui était un thème du film.

« Ouais, quelque chose dont j’ai parlé avec Luke et Tim, c’est que lorsque nous faisons quelque chose, que ce soit dans des bandes dessinées ou des films, nous voulons le faire sérieusement. Nous voulons dire ce que nous disons et le pensons vraiment. Cela passe par les personnages. Donc, nous voulons qu’ils soient eux-mêmes sérieux. Et pour être sérieux, vous devez avoir une certaine complexité. Vous devez avoir des déclarations sur vous qui sont bonnes et mauvaises.

« Tim et moi sommes des gens qui comprennent et croient que la vie est désordonnée. Les gens sont compliqués. Parfois, ils ont raison. Parfois, ils ont tort. Nous voulions montrer cela à travers Sally et Angie. Ils sont tous les deux compliqués. Ils ont tous les deux bonnes et mauvaises qualités. Du point de vue d’un écrivain, c’est vraiment mieux d’écrire des personnages comme ça parce que je pense que vous pouvez les amener à un endroit plus gratifiant », a déclaré Moreci.

Les deux scénaristes n’avaient que de belles choses à dire sur les pistes du film. Seeley les a qualifiés de « si regardables » et a noté que « c’est un peu fou à quel point ils sont charismatiques ». Selon Seeley, il y avait des choses entre les deux dans le film qui n’étaient pas écrites dans le scénario. Travailler avec des acteurs de cette manière a été une partie enrichissante du processus.

« 100 pourcent. Watchable est un si grand mot. Ils sont tous les deux si talentueux à leur manière. Ce qui est vraiment merveilleux chez eux, c’est que tout ce qu’ils font est parfaitement réel. On dirait que Shaina et Caito habitent ces personnages et les comprennent. Ils vont vraiment grand avec tout. Ils ne se détournent pas de ce qu’est l’histoire. Ils l’agissent et l’émettent. Ils font tout si pleinement, et j’adore ça. Encore une fois, cela tient au sérieux qui existe dans le film du début à la fin », a déclaré Moreci.

Moreci, qui a eu l’avantage de regarder le film plusieurs fois avant sa sortie, a déclaré que Revealer est sans aucun doute un film d’horreur. En même temps, il ne trouvait pas ça si effrayant. C’est certainement plein de suspense parce que vous vous souciez des personnages et que le voyage qu’ils font est si étrange que vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite. « Il n’y a pas vraiment de peur du saut, cependant. »





«Nous sommes aussi un peu blasés. Parce que ma belle-sœur l’a regardé, et elle a sauté plusieurs fois. Donc, cela pourrait être aussi simple que nous sommes des fans d’horreur brisés. [Laughs] Le film ne se veut cependant pas dérangeant. C’est plus une course rapide et amusante. Tout comme sur des montagnes russes, il y a quelques moments qui font chuter l’estomac, mais la plupart du temps, vous passez un très bon moment », a déclaré Seeley.

Le processus de fabrication Révélateur

Selon Moreci, ils ont commencé à écrire en mai 2020, puis ont tourné le film en juillet de la même année. De plus, bien que la réalisation du film ait été merveilleuse du début à la fin, il y avait beaucoup de raisons de s’inquiéter car c’était l’apogée de Covid. Néanmoins, Révélateur a été tourné en toute sécurité par une distribution et une équipe dévouées et prudentes.

« Ouais, pour nous, faire quelque chose alors que nous n’étions même pas sûrs qu’il y aurait un monde demain était une situation un peu bizarre. C’était une période tellement folle pour travailler sur quelque chose ensemble, mais nous l’avons fait pour rester dans le sable et passer du temps avec nos amis. Donc, si les gens en retirent cela, je serai très heureux », a déclaré Seeley.

Seeley a ajouté plus tard qu’une partie de la raison du réglage des années 80 était qu’ils ne voulaient pas de téléphones portables et ne voulaient pas s’occuper de la politique d’aujourd’hui. De plus, puisque lui et Moreci ont vécu les années 80, Révélateur aurait été un projet pour lequel ils n’auraient pas eu à faire de recherche.

«Il y a aussi des thèmes là-dedans. L’une de nos inspirations a été de voir que c’était à nouveau les années 80 avec l’interdiction des livres et toutes ces conneries à la PMRC. Nous savions que cela allait arriver, et nous avions raison. Ces choses semblent toujours venir après ces événements où nous sommes isolés, et les gens oublient comment avoir de l’empathie les uns pour les autres. Cela a également fait partie de notre processus de réflexion », a déclaré Seeley.

Une autre chose qui préoccupait les scénaristes était le budget limité du film. Ils voulaient Révélateur être un film de genre et ne pas avoir peur de dire qu’il s’agissait de la fin du monde. La question « si nous ne le montrons pas, les gens vont-ils l’obtenir ? Devons-nous au moins jeter un coup d’œil à l’extérieur ? » Cependant, Moreci, Seeley et Boyce ont estimé que les gens l’obtiendraient toujours.