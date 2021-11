Les écrivains d’Eternals veulent une série Prequel sur Disney +

Le dernier film de Marvel Éternels contient beaucoup de choses dans sa durée d’exécution de 156 minutes, mais, bien qu’il s’agisse de l’un des plus longs épisodes de l’univers cinématographique Marvel à ce jour, cela n’a pas suffi aux écrivains Ryan et Kaz Firpo, qui souhaitent explorer les aventures passées de l’équipe titulaire dans un Disney + séries. Comme révélé lors de leur première sortie, les Eternals sont sur Terre depuis des milliers d’années, et les scribes estiment qu’il y a beaucoup de matériel intéressant à extraire sous forme de série.

« Revenez en arrière et faites un épisode de Kingo dans le Mumbai des années 1890 où il jongle avec sa vie de star de cinéma, traitant de la dissolution pacifique de l’empire britannique en Inde par Gandhi. Et il y a un épisode avec Thena où elle est en Grèce. J’adorerais faire ce spectacle. Il y a beaucoup d’opportunités. Si le public nous le permet, il va y avoir une histoire à raconter avec Dane Whitman. Il va y avoir une histoire à raconter dans le Cosmos avec les Éternels affrontant Arishem et tous les Célestes qui sont ces incroyables métaphores de la création. Je pense qu’il y a beaucoup d’histoires dans le Éternels univers. »

Jusqu’à présent, l’idée d’un Éternels La préquelle est quelque chose dont Ryan et Kaz Firpo n’ont fait que plaisanter, mais grâce au succès continu de Marvel sur le petit écran, le projet est devenu une perspective beaucoup plus sérieuse pour eux. « C’est une période passionnante pour être un conteur », a déclaré Ryan Firpo. « Avec Disney+, avec les films, il y a tellement d’opportunités de raconter ces histoires et tellement de formats différents. C’est une période vraiment excitante pour simplement explorer de nouvelles frontières dans la narration. »

Réalisé par Chloé Zhao, lauréate d’un Oscar, qui a écrit le scénario avec Patrick Burleigh, Ryan Firpo et Kaz Firpo, Éternels met en vedette une distribution de stars comprenant Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek et Angelina Jolie. Le film présente une foule de nouveaux héros et méchants au MCU, centrés sur The Eternals, une race d’êtres immortels dotés de pouvoirs surhumains qui vivent secrètement sur Terre depuis des milliers d’années, se réunissant pour combattre les méchants Déviants.

Éternels a été de loin le film MCU le plus controversé de la franchise qui s’étend sur une décennie jusqu’à présent, mettant fin à la série intacte de films frais des studios sur Rotten Tomatoes avec une note pourrie de 46%. Cette réaction, qui a sans doute surpris Marvel, pourrait conduire à la Éternels ne pas recevoir de suite – sur grand écran de toute façon – et pourrait en fait ouvrir la possibilité que la famille surhumaine endommagée soit explorée davantage sur le petit écran à la place. Une grande partie des critiques adressées au film visent le rythme et l’exposition, qui étaient tous deux des produits de Éternels détaillant les événements sur deux périodes. Bien sûr, ces deux éléments seraient évités dans une série Disney + qui raconte simplement des histoires insulaires se déroulant dans une même chronologie.

Après beaucoup de retard, Éternels a finalement été créé à Los Angeles le 18 octobre 2021 et est sorti en salles aux États-Unis le 5 novembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

