Les écrivains de Stranger Things résisteront à l’ajout de nouveaux personnages à la saison 5

Choses étranges est tombé dans une routine consistant à introduire un nouveau personnage populaire chaque saison … puis à le tuer. Parlant avec Indiewire, Matt Duffer a révélé qu’ils feront de leur mieux pour résister à la répétition de la cinquième et dernière saison à venir, suggérant même qu’ils s’abstiendront d’ajouter de nouveaux personnages.

« Et la même chose était vraie avec Sadie et Maya. Et ce n’est pas comme si les acteurs ne savaient pas [either]. Ils savent tous qu’ils entrent dans un casting que les gens adorent, et vous introduisez un nouvel élément. Et vous l’avez vu dans des émissions qui tournent mal, et donc ils sont tous nerveux, mais comme Ross l’a dit, avec ces trois-là en particulier, et Dacre [Mongomery] aussi, qui a joué Billy, c’était comme, parce que ces acteurs sont incroyables, c’est vraiment amusant. J’aime juste le secouer, alors nous le secouons en changeant l’intrigue ou en ajoutant un nouveau monstre. Nous faisons de notre mieux pour résister [adding new characters] pour la saison 5. Nous essayons de ne pas faire cela pour pouvoir nous concentrer sur les personnages OG, je suppose.

Résister à l’envie d’introduire quelqu’un de nouveau dans la procédure ne sera pas une tâche facile. Surtout quand les Duffer Brothers ont prouvé qu’ils étaient si bons dans ce domaine. Mais il est certainement logique de ne pas apporter de nouveaux ajouts cruciaux au cours de ce qui sera la dernière saison de Choses étranges. L’histoire serait clairement mieux servie en se concentrant sur le groupe central, dont la distribution d’ensemble est déjà assez importante, et heureusement, il semble que c’est exactement ce que les Duffers visent à faire.

Le nouveau personnage, Eddie Munson de Joseph Quinn, s’est avéré être le plus aimé jusqu’à présent. Et tandis qu’Eddie a fait le sacrifice ultime à la fin de Choses étranges Saison 4, les Duffer Brothers ont révélé que le sort d’Eddie aura « d’énormes répercussions » parmi les membres survivants du gang Hawkins.

La saison 5 de Stranger Things se concentrera sur Will Byers tout en complétant les arcs de personnages OG

Les frères Duffer ont maintenant commencé à écrire Choses étranges Saison 5, avec la paire révélant que la cinquième et dernière sortie sera centrée sur Will Byers, joué par Noah Schnapp. « Will jouera un rôle important et se concentrera, c’est vraiment tout ce que je peux dire de la saison 5, dans son voyage », a révélé Matt Duffer. « Nous commençons à voir sa majorité, vraiment. Ce qui a été difficile pour un un certain nombre de raisons, dont certaines sont surnaturelles. Mais vous commencez à le voir prendre tout son sens.





Non seulement le spectacle mettra Will au premier plan, mais il s’efforcera également de compléter les arcs de plusieurs des personnages OG. « Je pense que vous le verrez avec quelques arcs de personnages, pas seulement avec Will », a-t-il poursuivi. « Mais aussi avec Steve et Nancy, et sa relation avec Jonathan où les choses ne sont pas complètement résolues. Les personnages ont peut-être fait des pas, comme dans le cas de Will, mais ce voyage n’est pas encore terminé. Tout cela va jouer un rôle énorme alors que nous essayons de conclure cette affaire la saison prochaine. »

Avec Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Matthew Modine et Paul Reiser, Choses étranges La saison 4 est maintenant disponible sur Netflix. Choses étranges La saison 5 n’a pas encore de date de sortie.