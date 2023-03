Les écrivains de Stranger Things mettent fin à onze rumeurs de retombées

Les écrivains de Choses étranges cherchent à clarifier les choses avec les rumeurs d’une série dérivée d’Eleven qui décolle dans les médias. Récemment, The Daily Mail a publié un rapport selon lequel Millie Bobby Brown s’est vu offrir 12 millions de dollars pour reprendre son rôle d’Onze pour son propre spin-off. Selon ce rapport, Brown a refusé l’offre car elle voulait « se diversifier » dans d’autres rôles, laissant le Choses étranges une partie de sa vie derrière elle après la sortie de la saison 5. Cependant, le compte Twitter officiel du Choses étranges La salle des écrivains a annoncé que l’histoire était fausse et que « rien » à propos de la rumeur n’était vrai, suggérant qu’il n’y avait même jamais eu de plans pour faire une série Eleven.

Leur tweet se lit comme suit : « Ouais, il n’y a rien de vrai dans cet article. Je ne sais pas pourquoi nous devons continuer à démystifier cette rumeur, mais obtenez ces clics les gars !! »

Les créateurs de la série, les Duffer Brothers, ont également nié qu’il y ait un nouveau spin-off se concentrant sur Eleven ou l’un des autres personnages principaux de Choses étranges. Entretien avec Josh Horowitz pour le Heureux Triste Confus podcast, ils ont déclaré qu’il serait plus intéressant pour eux de se concentrer sur différents personnages que les téléspectateurs ne connaissent pas encore si bien.

« Ça ne suit pas… J’ai lu ces rumeurs selon lesquelles il va y avoir un spin-off d’Eleven, qu’il va y avoir un spin-off de Steve et Dustin ou que c’est un autre numéro », ont-ils expliqué. « Ce n’est pas intéressant pour moi parce que nous avons fait tout cela. Nous avons passé je ne sais combien d’heures à explorer tout cela. C’est donc très différent. »





Stranger Things continuera à vivre, même sans onze

Netflix

Bien que les rumeurs aient été rejetées, elles ont peut-être été considérées comme plus plausibles compte tenu de la façon dont Millie Bobby Brown a récemment confirmé qu’elle souhaitait passer de Choses étranges. Bien qu’elle n’ait jamais dit qu’on lui avait proposé un gros contrat pour potentiellement mener une retombée, Brown a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle se sentait prête à conclure son temps dans le rôle d’Onze pour se concentrer sur de nouveaux projets.

« Je suis définitivement prête à conclure », a-t-elle déclaré à Seventeen Magazine. « J’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’histoires qui ont été racontées maintenant, et nous le savons, cela fait très longtemps que cela fait partie de nos vies. Mais je suis tout à fait prêt à dire au revoir à ce chapitre de ma vie et à ouvrir de nouveaux Je suis capable de créer moi-même des histoires qui sont importantes pour moi et de me concentrer sur la situation dans son ensemble. Mais je suis vraiment reconnaissant [for the show]. »

La bonne nouvelle est que nous n’avons pas encore vu le dernier de Brown as Eleven, car elle sera de retour dans la cinquième et dernière saison de Choses étranges. Espérons simplement que la dernière saison de la série conclura l’histoire du personnage de manière satisfaisante, si ce sera effectivement la dernière fois que les téléspectateurs pourront la voir.