Les écrivains de Stranger Things expliquent la saison en deux parties en réponse aux critiques de Stephen King

Choses étranges Les créateurs des Duffer Brothers n’ont pas caché que le monde de Stephen King a eu une influence massive sur la série d’horreur Netflix. Maintenant, le roi de l’horreur a eu son mot à dire sur la dernière saison, faisant l’éloge de la série tout en appelant à la division « boiteuse » de la saison en deux parties. En réponse au tweet, le Choses étranges Le compte de la salle des écrivains a répondu au tweet de King, expliquant la raison pour laquelle les deux derniers épisodes seront publiés le mois prochain.

Les premières saisons de Choses étranges était truffé de références aux années 80 et à l’œuvre de Stephen King. D’autres dimensions, des groupes d’enfants combattant des monstres tandis que les adultes vivent leur vie dans un doux oubli, et même une maison hantée classique, il y a beaucoup de références aux histoires de King pour ceux qui connaissent. King lui-même a souligné l’une des références à son travail dans la dernière série, quelque chose d’autre dans la réponse. Roi a dit :

« La nouvelle saison de Stranger Things est vraiment cool – – aussi bonne ou meilleure que les trois précédentes. Il y a même un riff de Carrie. Est-ce toute la saison ou est-ce une autre de celles qui sont divisées en 2 parties ? À mon humble avis, c’est un peu boiteux.

Répondant aux commentaires de King, le compte des écrivains a expliqué la raison de la division de la saison et a également plaisanté sur leur « super subtil ». Carrie référence. Leur réponse disait :

« Désolé Oncle Stevie, 8 + 9 ne sont pas encore terminés, mais nous travaillons aussi vite que possible ! Heureux que vous appréciez et que vous ayez compris notre riff super subtil de Carrie.

Après ce qui m’a semblé une éternité, Choses étranges est revenu sur Netflix avec une quatrième saison de grande taille qui a accumulé plus de 286 millions d’heures de visionnage lors de son week-end d’ouverture. Cela a brisé le précédent détenteur du record, Bridgerton, dont la deuxième saison a enregistré 193 millions d’heures sur la même période en mars. Alors que Bridgerton est devenue la série en anglais la plus regardée sur la plateforme avec 656 millions d’heures vues au cours des quatre premières semaines, Choses étranges a réussi la moitié de cela au cours de ses deux premiers jours et suggère BridgertoLe règne de n va se terminer très bientôt.





Choses étranges a du chemin à faire pour arriver à se rapprocher des 1,65 milliard d’heures de Jeu de calmar vu dans les 28 premiers jours, mais il a de bonnes chances de passer Vol d’argent, qui occupe actuellement la deuxième place avec un peu plus de 792 millions d’heures. Bien sûr, la durée de la saison, qui est d’environ 9 heures sur ses 7 premiers épisodes, joue à son avantage, et avec 4 heures supplémentaires à rajouter avec la deuxième partie de saison, tout est possible.

Après quelques périodes de test pour Netflix récemment, le retour de Choses étranges et les réactions des fans sont exactement ce dont le streamer avait besoin. Avec un investissement de 30 millions de dollars par épisode dans la production, il semble que l’investissement de Netflix dans la série ait porté ses fruits, et ils continueront à récolter les fruits le mois prochain lorsque les deux derniers épisodes de la saison arriveront en juillet. 1.